Por Fidel Conejero |

Telecinco ha decidido alterar su programación de última hora para rendir homenaje a Sam Neill, fallecido este lunes a los 78 años. La cadena de Mediaset ha retirado de su parrilla el desenlace de 'Universo Calleja' y la reposición de 'Planeta Calleja' para emitir en su lugar 'Jurassic World: Dominion' (2022), la última película de la franquicia en la que el actor volvió a ponerse en la piel del inolvidable doctor Alan Grant.

La modificación afecta por completo al prime time previsto para este lunes. Inicialmente, Telecinco iba a ofrecer a las 23:00 horas la última entrega de la expedición china de 'Universo Calleja', un episodio en el que Jordi Roca se incorporaba al viaje para recorrer junto al resto del grupo algunos de los lugares más emblemáticos de Pekín, antes de afrontar el tramo final de la aventura con una visita a la Gran Muralla China. A continuación, ya entrada la madrugada, estaba prevista una entrega de 'Planeta Calleja' protagonizada por Omar Montes.

Sin embargo, pocas horas después de conocerse la muerte de Sam Neill, Mediaset ha optado por reorganizar completamente su oferta nocturna. Desde las 23:00 hasta las 02:00 horas, Telecinco emitirá "Jurassic World: Dominion", la producción estrenada en 2022 que reunió por primera vez a los protagonistas de la trilogía original de 'Parque Jurásico' con los personajes de la nueva saga encabezada por Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. La cinta supuso además el esperado regreso de Sam Neill como Alan Grant junto a Laura Dern y Jeff Goldblum, casi tres décadas después del estreno de la película dirigida por Steven Spielberg.

Sam Neill en la mítica 'Parque Jurásico' en 1993

Sam Neil, el paleontólogo Alan Grant en "Parque Jurásico"

La elección de esta película no es casual. Para millones de espectadores, Sam Neill siempre estará ligado al doctor Grant, el paleontólogo que protagonizó "Parque Jurásico" en 1993, uno de los grandes éxitos del cine de aventuras y una de las franquicias más populares de la historia. El actor regresó posteriormente en "Jurassic Park III" (2001) y cerró definitivamente su recorrido por la saga con "Jurassic World: Dominion", considerada un homenaje a los protagonistas originales al reunirlos de nuevo en pantalla.

Más allá de la franquicia de los dinosaurios, Sam Neill desarrolló una extensa carrera durante más de cinco décadas, participando en películas como "El piano", "La caza del Octubre Rojo", "Horizonte final" o "En la boca del miedo", además de series como 'Peaky Blinders' o 'Los Tudor'. Su familia confirmó este lunes que el intérprete falleció de forma repentina en Sídney, rodeado de los suyos y libre del cáncer contra el que había luchado en los últimos años.