Marta Peñate ha sido el claro ejemplo de superación y supervivencia en solitario. Su paso por 'Supervivientes 2022' no ha sido cómo ella esperaba, pero ha conseguido permanecer cada semana en Playa Parásito sin la presencia de sus compañeros. La deseada unificación de grupo le ha venido muy bien y se ha coronado como líder junto a Ignacio de Borbón.

Durante la emisión del 15 de julio, la concursante no solo estaba feliz por salvarse de la nominación, sino que consiguió hablar con su madre por teléfono y en directo. Con un simple "hola Martita", la superviviente reconoció a su progenitora al otro lado del teléfono y comenzó a llorar emocionada.

Marta Peñate en 'Supervivientes 2022'

"¿Estás orgullosa?", fue lo primero que la canaria quiso preguntar. "Muy orgullosa cariño, no te puedes ni imaginar cuánto. Enhorabuena porque estás haciendo un concurso maravilloso, Marta. Esta vez sí", le aseguró su madre. A pesar de que siempre le ha apoyado, Pilar ha explicado que, cuando comenzó esta aventura, sufrió mucho y pretendía no visualizar el programa de Bulldog TV para no tener que ver a su hija pasando hambre. Sin embargo, ha disfrutado del reality: "No me he perdido ni un solo, cariño. ¡De verdad!".

El triunfo de Marta Peñate en 'Supervivientes 2022'

"Me encantaría ganar", le aseguró a su madre, pero, si no lo consigue, le ha contado el por qué está muy "contenta": "Me llevo que tú sabes que yo tenía miedo a la soledad, al mar... Y me llevo que por fin mi madre está orgullosa de un puñetero reality que hago", un reto que Marta tenía pendiente después de su paso por programas como 'La isla de las tentaciones'. Su progenitora ha coincidido en su discurso en que ganar es secundario: "Te veo tan llena de ti, y segura, que me encanta. Ese es el premio", zanjaba.