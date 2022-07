La Gran Final de 'Supervivientes 2022' está a la vuelta de la esquina. Por eso, los concursantes no pueden bajar la guardia y deben intentar seguir luchando para mantenerse en la isla. La última tanda de nominaciones ha sido una de las más decisivas para que muchos de ellos pudiesen conseguir un hueco para permanecer invictos una semana más. Al ser tan pocos, las trifulcas han cesado, lo que ha hecho que elegir al compañero nominado sea más difícil.

Alejandro Nieto y Anabel Pantoja han nominado a Nacho Palau por descarte, ya que han asegurado que ellos son como hermanos dentro de la isla. Por su parte, Palau ha nominado a Alejandro por un comentario que tuvo hacia él aludiendo a temas económicos que no le gustó. Las decisiones de los concursantes derivaron en que Nacho Palau era el nominado de grupo por dos puntos.

Alejandro Nieto, Nacho Palau, Ignacio de Borbón, Anabel Pantoja y Marta Peñate en 'Supervivientes 2022'

Marta Peñate e Ignacio de Borbón, como líderes, tenían que decir el otro concursante que protagonizaría la nominación de la próxima semana. "Anabel, con todos mis respetos, Alejandro se merece un hueco en la Final", empezó diciendo Peñate. "Para mí también, yo votaría a Ana", le apoyó su compañero. "La estoy nominando en su cumpleaños, me siento super rastrera", lamentaba la canaria tras su decisión. Finalmente, los nominados del reality de Bulldog TV son Nacho Palau y Anabel Pantoja.

La Gran Final de 'Supervivientes 2022'

Anabel se quedó tranquila con la nominación porque es consciente de que no queda nada de concurso. "Yo ya he ganado, y ya sabéis el qué", dijo para tranquilizar a Marta, haciendo referencia a Yulen Pereira. Aunque Telecinco no ha confirmado una fecha oficial para la gala de la Final, muchos apuntan a que se podría celebrar el jueves 28 de julio. ¿Estará finalmente Jorge Javier Vázquez al frente?