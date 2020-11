Marta Peñate habría tenido problemas con su familia tras 'La isla de las tentaciones': "He sufrido mucho"

La noche del martes 17 de noviembre, 'La casa fuerte' alcanzó su sexta gala, con Sandra Barneda al frente. Una cita en la que los ánimos acabaron calentitos ante el enfrentamiento que acabó estallando entre Marta Peñate y Samira Jalil, en el que ambas cruzaron múltiples insultos y acusaciones. De hecho, la primera acusó a la segunda de acercarse "a todo el mundo que sale de un reality" e incluso le reprochó haberla utilizado para "acercarte a Tom Brusse", antes de que Jalil acabara mencionando un tema que sacó de quicio a su compañera: el hecho de que Peñate habría tenido, supuestamente, problemas con su familia tras su paso por 'La isla de las tentaciones'.

Samira y Marta Peñate, enfrentadas en 'La casa fuerte 2'

Tras una pausa publicitaria, la tensión entre ambas concursantes parecía haberse multiplicado, al mostrar a una alterada Peñate tildando a Jalil de "rastrera" o "sucia", después de haber mencionado a su familia en medio de la disputa. "Eso no se hace", acusó la concursante, entre lágrimas. " No te hagas la dramática, que conocemos ya el show que tenías en 'La isla de las tentaciones', que no se te caía ni una lágrima", lanzó Jalil, momento en el Marta recibía el apoyo y consuelo de Tom Brusse y Sandra Pica. "Viene a castigar, a decirme de todo y una se tiene que quedar callada, como si fuera una santa. Estoy hasta las pelotas de que todo el mundo haga lo mismo conmigo, no me da la gana", comentó Samira, cada vez más enfadada, tras lo cual tildó a Peñate de "sinverguenza". "Tú a mí no me tratas de mentirosa", añadió la concursante.

"Esto se ha ido de madre. No podéis comportaros así, no podéis trataros así, no podéis insultaros de esa manera. Cuando yo hablo, os pido por favor", intervino entonces Sandra Barneda, quien añadió que "por vuestra familia, si tanto os importa, no habléis como os habéis hablado". "Sé que 'La isla de las tentaciones' te generó algún que otro problema con tu familia. Sé qué estás sensible", señaló entonces la presentadora, dirigiéndose a Marta. "Aquí todo el mundo puede juzgarme, puede decir cosas. No me da la gana, que me tengo que quedar callada todo el puto rato", saltó Samira, llorando, alterada. "¡Siempre sacando la misma mierda, estoy hasta las pelotas! Que yo tengo unos hermanos ahí sentados. Todo el mundo igual conmigo, ¡me tienen harta, estoy cansada!", añadió la concursante, quien defendió que "no hago daño a nadie, me llevo bien con todo el mundo", dado que "colaboro, juego, hago reír".

"Que nombre a mi familia es muy sucio"

Samira y Marta Peñate, al límite en 'La casa fuerte 2'

Barneda dio pie entonces a que Antonio Pavón, compañero de Samira, diera su opinión sobre la concursante, de quien señaló que "todo lo que puedo decir de ella son cosas buenas". "Tiene un buen corazón, quiere mucho a su familia y tiene buenos valores. Si no le pisas el rabo, no salta. Pero si le pinchan, salta", manifestó Pavón, tras lo cual defendió que "la convivencia con otras personas es muy buena". Las palabras de Antonio no lograron consolar a Samira quien, llorando, acabó abandonando el lugar, con la respiración alterada. "Me habré pasado con ella, yo no controlo como me pongo, pero que me nombre a mi familia es muy sucio. En eso no voy a entrar", defendió Marta, enfadada, tras lo cual recalcó que "mi familia no tiene nada que ver con televisión, no quieren nada de esto".

"Es lo único que me ha fastidiado", aclaró la concursante, quien reconoció haber tenido "ganas de tener este enfrentamiento, pero no de llegar a este punto. Tenía ganas de enfrentarla porque estaba siendo muy falsa conmigo". "He sufrido muchísimo por el tema de 'La isla de las tentaciones' y lo que ha pasado después", reconoció Peñate, tras lo cual acabó reconociendo que "quizás me lo he buscado, pero he buscado que se meta conmigo, no con mi familia". Además, Sandra salió en defensa de Peñate, asegurando que Samira "también me atacó con lo de 'La isla de las tentaciones'". "La única que empezó a abrir frentes fue ella. Es feo decir que tu familia te ha echado un año por lo que has hecho", declaró la concursante, desvelando así el detonante del estallido entre Peñate y Jalil.