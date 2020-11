Marta Peñate, contra Samira en 'La casa fuerte': "Se ha acercado a todo el que sale de un reality"

El martes 17 de noviembre, la segunda temporada de 'La casa fuerte' alcanzó su sexta gala, que concluyó con la tensión al máximo entre Marta Peñate y Samira Jalil, quienes acabaron perdiendo los nervios en la recta final de la gala. Antes de llegar a ese punto, ambas se enzarzaron en una disputa en la se lanzaron mutuos insultos y acusaciones, entre ellas, el hecho de que Peñate reprochó a Jalil que se acercara a la gente por interés, tal y como supuestamente habría hecho con Tom Brusse.

Samira y Marta Peñate, enfrentadas en 'La casa fuerte 2'

"Ella entra como entra, con información de fuera", acusó Samira en medio de la disputa, ante lo que Marta declaró que "no entro con ninguna información de fuera, entre con mi información". "Ahora mismo estás cagada porque sabes que conozco muchas verdades", lanzó Peñate, quien retó a su compañera a sacar "las pelotas esas que dices que tienes". "¿Conoces esa expresión de 'a todo cerdo le llega tu San Martín'? Pues bienvenida a tu San Martín", añadió la concursante, tras lo cual Jalil recordó el hecho de que había entrado "en la caseta diciendo que lo primero que va a hacer va a ser limpiar su imagen. Limpia tu imagen para después hablar de la de las demás".

Las continuas interrupciones de Peñate mientras Jalil trataba de explicar de dónde venía su enemistad, acabaron sacándola de quicio en medio de una discusión en la que Samira manifestó que "ya sé cómo viene y tengo la conciencia tranquila". "Yo que tú no estaría tan tranquila", replicó Marta, quien acusó a su compañera de ser "una chica muy convenida". "Se ha acercado a todo el mundo que sale de un reality: Tony Spina, Fani Carbajo, Tom Brusse", desveló la concursante, ante lo que Samira le echó en cara que fue ella quien la escribió "para verme". "Cuidadito porque igual al final la demanda te la llevas tú, así que no enseñes ningún mensaje, porque eso es demandable", amenazó Marta, en medio de la disputa.

"Ten cuidado, que tengo cada cosa..."

"Me has usado para acercarte a Tom Brusse. Tenía la imagen manchada y te venía muy bien. Como Tom es el malo, va a quedar de malo", acusó Peñate, quien añadió que Jalil habría afirmado incluso que "liarse con Tom era un bombazo". "Eres la persona más falsa que conozco, arpía", lanzó la concursante, quien señaló a su compañera que "estás aquí gracias a Tom. Da las gracias, arrodíllate". "Desubicada de mierda. ¿Que me voy a arrodillar yo, ridícula?", replicó Jalil, alterada, iniciando un cruce de insultos entre ambas. "Ten cuidado, que tengo cada cosa...", lanzó Peñate, mientras que Samira respondió con un rotundo "adelante, te doy permiso. Te concedo el honor, expláyate". "Te has encontrado con la horma de tu zapato", añadió Marta, ignorando el reto lanzado por su compañera, a la que tildó de "falsa" y "arpía".