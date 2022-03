Marta Riesco ha sido entrevistada en el espacio de crónica social de 'El programa de Ana Rosa'. Sin embargo, no ha sido nada fácil, ya que desde el primer momento quedó muy clara la mala relación con Alessandro Lecquio cuando la colaboradora le dijo: "Tú mismo has pasado de quererme a ponerme a parir". Por otro lado, él le sugirió que "podía sacar los mensajes" en los que ella desmentía su relación con Antonio David Flores, algo que no le sentó nada bien, pero que fue el detonante de la discusión entre ambos.

Marta Riesco y Alessandro Lecquio discuten en 'El programa de Ana Rosa'

La colaboradora de 'Ya son las ocho' se tomó la justicia por su mano y respondió sin tapujos a las acusaciones de su compañero: "Lo que me parece lamentable es que las cosas que se dicen en la intimidad no se sacan en los platós nunca. Tú me has traicionado. Me he sentido apaleada y me has reventado donde más me dolía", afirmaba la influencer, muy dolida. Más allá de eso, no dejó de acusar al italiano: "Me has llamado cosas horribles en el peor momento de mi vida. Nunca voy a olvidar ese daño", contestaba tajantemente.

Sin embargo, parece que también se siente decepcionada con el resto de programas de la cadenas, pues dice estar enfadada por la imagen que se está transmitiendo de ella: "Me han convertido en un personaje del corazón", decía Riesco, que no paraba de mostrar su descontento con todo lo que está viviendo. Además, también atizó a aquellos que investigan sobre su vida más que las de otros famosos, poniéndola siempre en el punto de mira: "Las consecuencias han sido mucho más duras de lo que pensaba".

Sola y sin apoyos en televisión

Marta Riesco lanzó un recado a una gran parte de sus compañeros de la cadena que, según ella, no se han comportado como merece: "Personas que consideraba amigos, colaboradores con los que tenía buen rollo y relación fuera de los platós me han despreciado, han dicho cosas horribles sobre mí. Yo lo único que he hecho es enamorarme de una persona que el resto de España considera que no he hecho bien", decía, en detrimento de quienes ahora la han convertido en protagonista.