Rocío Flores se incorporaba al equipo de colaboradores de 'Ya son las ocho' el 24 de marzo. En su bienvenida, la joven tuvo la oportunidad de escuchar la nueva versión del single de su examiga Marta Riesco, y también pareja de su padre, Antonio David Flores. La influencer le dedicó unas palabras que han ilusionado a Riesco.

Marta Riesco, en 'Ya son las ocho'

Parece que los puentes están más cerca de comenzar a tenderse. Tras las palabras de Flores, Riesco respondía al día siguiente en el formato de Unicorn Content. La colaboradora aseguró que, además de verlo en directo, lo volvió a revisar posteriormente para ver si lo "había dicho de verdad".

"Me hizo muchísima ilusión, tengo que decirlo", comenzaba. Riesco aseguró que esperaba que "no dijese nada o algo un poco menos animado", pero que sus palabras fueron "de lo mejor que me pasó ayer". "A mí me encantaría que hubiese un acercamiento, lucharé por ello. [...] Yo le tengo muchísimo cariño, la quiero", afirmaba con una sonrisa.

¿Habrá cara a cara en 'Ya son las ocho'?

Marta Riesco confirmó que Rocío Flores no le había escrito: "Lo de ayer fue un paso súper importante", se conformaba. Además, la colaboradora expresó que su deseo de que el tiempo, y ahora su trabajo en 'Ya son las ocho", les "una". ¿Serán los espectadores testigos de su reconciliación en plató?