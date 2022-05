Como si de un serial turco se tratase, Marta Riesco ha vuelto a comparecer en pantalla para hablar de su vida privada pese a no querer ser personaje. Mientras sujetaba el micrófono de 'El programa de AR', la reportera hablaba con sollozos y utilizando tonos de preocupación, incurriendo de nuevo en más de una contradicción.

Marta Riesco, en 'El programa de AR'

La periodista volvió a asegurar que ella habló por teléfono con Rocío Carrasco: "Yo no soy una mala persona, nunca me inventaría esa información", aseguraba, mientras parecía secarse unas lágrimas que no podían apreciarse en pantalla. Asimismo, reiteró que "se han cambiado las versiones", aunque ella "nunca" habría variado ni una coma de su declaración. Parafraseando el diccionario de La Fábrica de la Tele, muchos dirían que sería un "llanto de tarde".

Instantes después, no dudó en cargar con dureza contra Rocío Carrasco y desdibujar la dureza de su relato en la docuserie: "Una persona que ha dicho que es una mujer maltratada, que llame a una persona que es la pareja o no pareja en este momento de su maltratador y que se llame para reírse de ella", aseveró. Asimismo, recalcó lo "denigrante" que le parece el hecho de que se estuviesen "cachondeando" de ella en una comida.

A continuación, la periodista recalcó que está sufriendo "escarnio público" simplemente por haber dado una información de manera libre: "Me están intentando dejar de loca, ridiculizar, vejar", sentenció. A lo largo de su alegato, se atrevió a asegurar que "se están cometiendo atrocidades" contra su persona. Sin embargo, es necesario tirar de hemeroteca para ver ella misma se ha contradicho en alguna que otra ocasión.

Joaquín Prat y Marta Riesco

El 29 de abril, Riesco tomaba asiento en 'Ya son las ocho' para confirmar lo siguiente: "Recibí una llamada de Rocío Carrasco". No obstante, su intervención en el matinal de Unicorn Content a lo largo de la mañana del 2 de mayo hacía una confesión diferente: "Hablé en altavoz con Rocío Carrasco, el altavoz lo puso Luis Pliego". Poco a poco, la conversación viró hacia las supuestas pruebas que tendría Marta: "Estoy convencida de que me grabaron", reiteraba.

De hecho, Alessandro Lecquio no paraba de cuestionar si de verdad tenía pruebas en su poder como para poder asegurar que la hija de Rocío Jurado había intervenido en esa corta charla telefónica. Tiempo antes, Riesco se preocupó de resaltar que no es "tonta, nada tonta". Sea como fuere, los colaboradores del matinal censuraron que se enviase el cartel del concierto homenaje y dar a entender una posible colaboración para cantar "No tengas miedo".

Pide que sea Rocío quien demuestre su inocencia

Lo más irrisorio de la situación es que Marta Riesco llegó a pedir que fuera Rocío Carrasco quien demostrase que no había hablado con ella. De hecho, no paraba de comentar que se guardaba un "as bajo la manga", razón por la que no tiene ningún miedo a narrar esa supuesta conversación archidesmentida en los diferentes platós de Mediaset España.

Minutos después, desde plató se habló de una "encerrona". Es más, la propia reportera narró ese instante en el que se dio cuenta de que estaba ante ese presunto engaño: "Después de diez días no se publica la información de que se me ha hecho una oferta laboral por parte de Rocío Carrasco", sentenció. Para despedirse, Joaquín Prat le espetó a disfrutar de la feria de Sevilla, aunque la reportera se mostró de nuevo bastante reticente a entrevistar a Olga Moreno.