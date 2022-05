La tarde del lunes 2 de mayo, Jorge Javier Vázquez estalló en 'Sálvame' contra Marta Riesco. El presentador se mostró más implacable que nunca con la reportera de 'El programa de Ana Rosa' quien estuvo atenta a sus palabras en pleno directo y, de hecho, respondió con dureza al catalán a través de varios stories publicados en su cuenta de Instagram. Unos vídeos que comenzaron con Riesco cuestionando el hecho de considerar a Vázquez una "persona, por llamarle algo, porque creo que alguien con un poco de moral y de educación, nunca haría lo que me ha hecho".

Marta Riesco habla del ataque de Jorge Javier desde 'Sálvame'

La reportera recordó a Verónica Forqué "a la que dedicaron un especial, lamentablemente, porque se había suicidado y una de las cosas por las que se llevaron las manos a la cabeza era por toda la crítica que le habían hecho de forma pública y que no había podido asimilar bien, porque se encontraba mal". "Estoy en tratamiento, también estoy con pastillas y todo debido al acoso mediático que he sufrido desde que se conociese mi relación con Antonio David Flores, persona que han denunciado por considerarlo un maltratador, algo que la justicia, en ningún caso, ha visto como ellos lo han visto", prosiguió la madrileña. Riesco señaló dicha relación como la razón por la que "me han cogido como cabeza de turco y han empezado a hacerme cosas horribles y, por miedo a perder mi trabajo, no he tomado represalias", aunque sí lo había compartido con los profesionales que la habían tratado, por lo que "está en todos los partes".

"Es increíble que una persona en televisión esté diciendo las cosas que está diciendo un superior a mí: que diga que me debería ir, que mis compañeros me detestan y que haga lo que me acaba de hacer durante veinticinco minutos", acusó la madrileña, agradecida por el hecho de que "estoy en tratamiento, estoy intentando llevar todo lo mejor posible a pesar de este acoso mediático que se me lleva haciendo". "Sabéis que pararon, han vuelto con más fuerza que nunca porque he revelado el contenido de una llamada que, después, se ha ido probando que es verdad", continuó la reportera, sobre su información de la supuesta llamada de Rocío Carrasco, que 'Sálvame' había desmentido. "No hay derecho. No hay mujeres de primera, de segunda y de tercera. Soy mujer, como aquellas que estáis denunciando que les han hecho violencia mediática. La violencia mediática me la estáis haciendo vosotros a mí y especialmente tú, Jorge Javier Vázquez", lanzó Riesco.

¿Crees que Marta Riesco tiene algo, un poquito que ver con Verónica Forqué?

RT- SI

MG- NO#APOYOROCIO2M #yoveosálvame #MareaFucsia pic.twitter.com/YKbKNrSabU — Rafael García López ???????????? (@RafaelGarciaLAF) May 2, 2022

"Merezco respeto"

La reportera manifestó su esperanza de que "todos los hombres y mujeres feministas de ese plató den la cara y digan que no es justo que, por haberme enamorado y por haber dado una información que se está probando punto por punto, porque deja en mal lugar a RC, me estéis denigrando". La madrileña aseguraba entonces que "no me voy a callar. Yo ya no tengo miedo": "estoy trabajando en una productora que me respeta y donde opinamos y ejercemos nuestro trabajo de forma libre. Soy periodista, aunque esté enamorada de Antonio David Flores, merezco un respeto". El discurso de Riesco incluso mencionó a Irene Montero, ministra de Igualdad, de la que "espero y deseo que, de la misma manera que entró en otra ocasión por lo que ya sabéis, cuando vea el programa y lo que se me está haciendo en el trabajo, ojalá tenga también unas palabras para mí, de apoyo", en referencia al apoyo que la política había mostrado a Carrasco durante su docuserie.