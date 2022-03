Las declaraciones de Marta Riesco en su entrevista para FormulaTV ha provocado que en espacios como 'Ya son las ocho' y 'El programa de Ana Rosa' se le haya cuestionado a la reportera alguna que otra de las respuestas que dio, sobre todo las relacionadas con Rocío Carrasco. "Estoy preparada para entrevistar a Rocío Carrasco porque ante todo soy periodista", aseguraba la reportera.

"Cuando has dicho que yo he dado un titular sobre Rocío Carrasco, lo que quiero aclarar es que el que me pregunta es el periodista. Yo, como periodista, entrevistaría a Rocío Carrasco como todos los que estáis aquí sentados. No es una provocación porque sí la entrevistaría como periodista", se defendía Riesco, ante las acusaciones de querer provocar que le habían hecho algunos de sus compañeros.

Marta Riesco en 'El programa de Ana Rosa'

"Para mí sí es una provocación porque formas parte de la pareja de la persona que está señalada por Rocío Carrasco. (...) Es innecesario que la entrevistes", decía Antonio Rossi. "¿No sería mejor decir que no sería pertinente?", se cuestionaba Joaquín Prat. "Eso es lo que vosotros pensáis", respondía la reportera, insistiendo en que como periodista no tendría problema en entrevistar a la madre de Rocío Flores.

"No lo veo tan así. El momento es que ahora, viendo que es la pareja de Antonio David Flores, es chocante. (...) ¿Cuántas veces Marta Riesco ha intentado contrastar con Rocío Carrasco?", le preguntaba Paloma García-Pelayo, quien aprovechó para decir que sus últimas llamadas al ahora youtuber siguen sin contestar. "No lo he hecho porque mi información era la de Antonio David", explicaba Marta Riesco.

Dejando a un lado el titular que ofreció la reportera sobre Carrasco, los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' han aprovechado también para hablar de la portada que la periodista ha protagonizado con Antonio David Flores. "He tenido que esperar mucho tiempo a que la gente no sufra para poder ir a una terraza y que no me linche España", explicaba ella.

Malos momentos

"Si hubiese podido elegir las circunstancias, no las habría elegido. Estoy harta de que se me haga de menos, de que se me señale y de que tenga que justificar mi trabajo, el por qué me he enamorado, con quién estaba él, por qué se han hecho mal los pasos. Yo no he tenido que dar ningún paso, solo he tenido que aguantar el chaparrón y esperar a que las personas que tienen que dar los pasos los den", decía, señalando que ha "aguantado y sufrido mucho".

Marta Riesco

Siguiendo con el tema de lo mal que lo ha pasado, Marta Riesco ha hecho hincapié en que la víctima en toda esta historia es ella, algo que no se ha encajado bien por algunos de los presentes en plató. "Llevo tres meses de acoso y derribo por parte de mis compañeros. (...) La víctima es Marta Riesco porque es la persona que se ha enamorado de la persona más criticada en España en el último año y a quién se la ha acusado de un delito muy grave", decía ella.

¿Ya separados o no?

Además, Joaquín Prat le ha lanzado una cuestión muy directa a Riesco, sobre si ella quiere separar todo lo que tiene que ver con ella y con los hijos de su pareja. A raíz de esta pregunta, Alessandro Lecquio ha comentado que las intervenciones de la reportera al hablar del concurso de Olga Moreno en 'Supervivientes' no fueron objetivas y se notaba la inquina hacia ella. Por su parte, Marta Riesco lo ha negado y ha desvelado que no piensa contestar a la pregunta sobre cuándo empezó su relación con el youtuber.

"Si estaban separados, Olga no tenía ni idea", saltaba el italiano, al igual que Rossi, que recordaba que Moreno llamó en directo y dijo que no sabía nada sobre la primera portada que anunció el idilio. "Como periodista, creo que conocía la existencia y que se lo negó tu chico. El problema es que si se lo negó Antonio David, el problema es que ella se entera en directo que le ha mentido", opinaba Rossi. "El foco sigue siendo Antonio David Flores. Es la persona que tiene el compromiso matrimonial", saltaba Paloma García-Pelayo.

"Si Rocío dice que yo he intentado hablar con ella en varias ocasiones antes de esa portada pero que ella no ha querido hablar conmigo. ¿Quién tiene la culpa?", decía Riesco, refiriéndose a Rocío Flores. "Cuando el día de mañana te llame madrastra, como hoy te he llamado amante, ¿te vas a ofender tanto?", decía Alessandro Lecquio. "No, la verdad es que no. Lo que suena mal es el tono que va con ese comentario", sentenciaba la reportera.