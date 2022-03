Marta Riesco está harta de que se hable de ella y se la critique por su relación con Antonio David Flores, tal y como lo ha hecho saber en varias entrevistas que ha concedido. El 30 de marzo se sentó en 'El programa de Ana Rosa' para aclarar varios aspectos, lo que le llevó a un tenso enfrentamiento con Alessandro Lecquio. Sin embargo, no todo quedó ahí y un día más tarde han vuelto a vivir un duro cruce de acusaciones.

Marta Riesco, en 'El programa de Ana Rosa'

Después de que estuvieran hablando de ella en el "Club social", Riesco se sentaba en el sofá para reprochar a su compañero que estaba harta de los descalificativos: "Estoy harta de que me llames amante. El que más sabe de amantes de toda España eres tú y eres el primero que no tendrías que referirte en ese término para hablar conmigo". Sin embargo, continuaba batallando: "Tú has cometido muchos errores a lo largo de tu vida, has hecho daño a muchas personas, a muchas mujeres y no eres ejemplo de nada. No estás aquí sentado por tu trabajo y deberías ser el primero en callarte para hablar de mí".

Lecquio, que aguantaba el chaparrón, en un primer momento solo acertaba a responder que él había sido amante y había tenido amantes. "¿Por qué tú te has ofendido y has demandado a personas que te habían dicho que habías sido infiel con ellas y has demandado porque te ha parecido una falta de respeto? Aquí igualdad de condiciones para todos. Tú a mí no me puedes llamar amante cuando de ti no se han podido pronunciar cosas que te han pasado a ti en el pasado y te has indignado porque una persona ha dicho que ha sido tu amante", lanzaba a modo de bomba la novia del ex guardia civil.

Acusaciones de veto en 'El programa de Ana Rosa'

Alessandro Lecquio le recordaba que ella iba por los pasillos de Mediaset asegurando ser la pareja de Antonio David Flores cuando este "fingía ser el marido entregado de Olga Moreno". "A ti te define como amante todas las mujeres con las que has estado, has sido amante y has puesto los cuernos y te los han puesto. Que a ti no te ofenda me parece estupendo y es un símbolo que te enorgullece porque has hablado de ello y de muchas mujeres de tu vida", respondía ella.

"Yo no estoy muy orgulloso de muchas cosas de mi vida", aclaraba el colaborador. La periodista respondía tajante: "No, claro, pero como a ti no te las sacan cada 5 minutos... De hecho, sé que no estás orgulloso porque muchas de las cosas están vetadas. A mí no se me ha vetado nada y me puedes preguntar lo que quieras. Esa es la diferencia entre tú y yo. Tú das ejemplo y no eres ejemplo de nada y has denigrado a muchas personas y has vetado temas que no se pueden sacar porque eres Alessandro Lecquio".

Marta Riesco y Alessandro Lecquio, en 'El programa de Ana Rosa'

De este modo, Marta Riesco introducía un tema espinoso para su contrincante en la batalla que se estaba viviendo en el magazín matinal: las acusaciones que aseguraron que Lecquio había sido infiel a su mujer y que terminaron con una denuncia ganada. "Has hecho miles de cosas vergonzosas y tú a mí no me tienes que dar ninguna lección de absolutamente nada en la vida. Si hay alguien que está sentado aquí por hablar de mujeres y criticar a mujeres ese es Alessandro Lecquio", seguía dando golpes la también colaboradora de 'Ya son las ocho'.

Joaquín Prat negó que se vetara dicho tema cuando salió a la luz, a lo que Riesco también tenía palabras: "Estaréis conmigo y no vamos a ser falsos en que ahora hay un tema que, porque le hizo muchísimo daño a la familia de Lecquio [...], ya no se pudo hablar más". Mientras que ella analizaba con seguridad que ese silencio se debía a los intereses del colaborador, en el plató se confirmaba que no se habló más del tema a partir de que él ganara la demanda.

Vuelve a resurgir la palabra amante

Después de un momento en el que parecía que la tensión se había rebajado un poco, Lecquio saltaba hecho una furia a causa de un comentario de Paloma García-Pelayo sobre el uso de la palabra amante. "¡Amante no es una palabra fea y ella está teniendo una relación con un hombre casado!", gritaba de pie y hecho una furia. "Durante tres meses he tenido que soportar bromas y comentarios y no me he puesto por detrás", se defendía este de las acusaciones de su compañera sobre que él había vetado temas.

Alessandro Lecquio, en 'El programa de Ana Rosa'

"Tú estás tan cómodo en tu sofá porque gozas de una impunidad que los demás no tenemos [...]. Si vuelves a llamarme amante te voy a meter una demanda", amenazaba Marta Riesco, que aseguraba que no dudaría en recurrir a la Justicia si era necesario y menos después de tener a tres personas demandadas "porque todo tiene un límite".

Ya en el final del intenso programa, Alessandro Lecquio lanzaba una última pregunta: "Cuando el día de mañana te llame madrastra, como hoy te he llamado amante, ¿te vas a ofender tanto?". "No, la verdad es que no. Lo que suena mal es el tono que va con ese comentario", apostillaba la aludida.