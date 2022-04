Después de una ruptura en directo y un retiro espiritual durante unos días, Marta Riesco volvió a Telecinco a la carga no solo como trabajadora, sino también como personaje. La reportera no quiso desvelar que había vuelto con Antonio David Flores pese a que todo apuntaba a que así había sido. Finalmente, el 25 de abril se sentaba en 'El programa de Ana Rosa' para despejar todas las dudas y anunciar que dejaría de hablar del tema, a excepción de esa tarde en 'Ya son las ocho'.

Marta Riesco en 'Ya son las ocho'

"La cena del viernes fue la cena de la normalidad y lo disfruté que no os lo podéis imaginar, no me lo he pasado mejor en mi vida", aclaraba la periodista sobre la celebración del cumpleaños de su novio. Además, aseguraba que les daba igual que los vieran: "Estábamos como la canción: sin miedo. Entonces nos daba igual la cristalera o no". Isabel Rábago se interesaba sobre quién había sido el que había motivado que tomaran todas las decisiones de cenar juntos y en público el viernes, a lo que Riesco confirmaba que había sido un acuerdo de ambos.

"Fueron muchas conversaciones que hemos tenido para una reconciliación. No ha sido un proceso fácil para ninguno", comentaba. "A él no le gustan ciertas cosas de las que yo me arrepiento. Cometí muchos fallos, entre ellos venirme arriba en el programa [...]. Él está feliz de que yo sea una persona dicharachera, pero es por mi bien y el de mi carrera cuando él me ha dicho que no me beneficia exponer una relación sentimental". Rábago no estaba de acuerdo y le reprochaba que a quien no le beneficiaba era a él: "No le beneficia compaginar dos facetas de todos callados, somos una familia perfecta, tengo a mi novia en Madrid y cuando quiero me bajo a Málaga. Lleva 20 años mirando por él".

Marta Riesco clama por su libertad

"Jamás en la vida me ha dicho que no haga algo. Me conocéis bastante y tengo un carácter como para decirme a mí que no haga algo", se defendía Marta Riesco. "Tengo una relación donde soy absolutamente libre". Un colaborador de 'Ya son las ocho' puntualizaba que hasta hace unos días no lo era, a lo que la periodista se explicaba: "No es que yo no fuera libre, siempre he sido libre de tomar todas las decisiones, pero evidentemente no iba a hacer algo que le perjudicara a su familia".

"Cuando me estáis preguntando de las condiciones, a mí me parecía que ya había pasado un tiempo prudencial, que son 7 meses desde que anunciara la separación, y ya me parecía que estar otros meses encerrada en un apartamento no lo quería en mi vida", proseguía. Isabel Rábago le preguntaba si había conseguido que se desvinculara de Olga Moreno firmando por fin el divorcio. "El divorcio os preocupa más a vosotros que a mí", zanjaba. "Lo que me preocupaba era que parecía que, de cara a no hacer daño a la gente, al final yo estaba como en un segundo plano".