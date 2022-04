Marta Riesco reconoce que sus actos no concuerdan con alguien que no quiere ser personaje

La crónica social se abrió a Marta Riesco cuando inició una relación con el exmarido de Rocío Carrasco, pese a que el andaluz seguía casado con Olga Moreno. La presión mediática y el "acoso" vivido por la periodista le impulsó a reitrarse de la primera línea mediática durante unas semanas, fijando la fecha de su regreso para el 20 de abril. Desde el sofá de 'El programa de Ana Rosa' se dispuso a narrar cómo vivió esa baja médica.

Marta Riesco

Al término de la sección de actualidad del matinal de Unicorn Content, Riesco tomó asiento junto a Joaquín Prat: "He pasado unos días muy complicados, sí que me gustaría aclarar que la baja fue en un hospital público", comenzó relatando. De esta manera, quiso poner sobre la mesa que tuvo "un episodio de ansiedad", que, según el médico, se trataba de una "recaída". Para apartarse de todo lo que estaba ocurriendo en Madrid, Marta tomó una decisión: "Me fui a mi pueblo, pero me fue imposible apartarme del todo", confirmó.

Los profesionales sanitarios le habrían dicho que no consumiese ningún contenido relacionado con ella, pues le "ponen muy nerviosa las mentiras". Segundos después, el presentador quiso conocer si la ruptura con su expareja era "definitiva", aunque la periodista declinó responder. Eso sí, dejó entrever que se habría producido una conversación, motivo por el que estaría "más tranquila". A continuación, pronunció un mantra de su abuela que le encanta: "Si es para ti, ni aunque te quites. Y si no es pa ti, ni aunque te pongas", prosiguió.

Se arrepiente de lo ocurrido en 'Ya son las ocho'

A la vuelta de publicidad, Antonio Rossi aseguró que Riesco había confirmado "implícitamente" que Antonio David Flores le bloqueó. Momentos después, se mostró crítica consigo mismo por haber roto en directo desde el plató de 'Ya son las ocho': "Sí que me arrepiento de ese momento en directo, creo que debería haber mantenido más el tipo", aseguró.

De la misma forma, confirmó lo que muchas personas han planteado desde las redes sociales: "No es concluyente con una persona que dice que no quiere ser personaje público", sentenció. Así, hizo referencia a todas las palabras que pronunció y las lágrimas que se le cayeron en la franja vespertina de Telecinco. Por esta razón, trató de mostrarse contenida y únicamente respondiendo a los temas que le atañen a ella de manera individual.