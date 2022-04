Marta Riesco responde al zasca de Joaquín Prat: "Las neuronas siempre las tengo activas"

Tras el contundente zasca de Joaquín Prat a la reportera de 'El programa de Ana Rosa' durante la mañana del 21 de abril de 2022, el presentador conectó ese mismo día con Marta Riesco, quien no dudó en responderle. "Creo que te ha molestado que haya dicho que eres mucho más locuaz en 'Ya son las ocho' que en 'El programa de Ana Rosa'", empezaba diciendo Prat. "Me ha molestado más lo de las neuronas", decía tajante Riesco.

Joaquín Prat y Marta Riesco en 'El programa de Ana Rosa'

"Las neuronas siempre las tengo activas, lo que pasa es que hay preguntas que me hacen de una manera por la tarde que no se me hacen por la mañana", se justificaba Marta Riesco. "Ah, ¿no te he tratado yo con la máxima educación preguntándote siempre y aguantando que no me contestes a la mayoría de preguntas que te hago?", replicaba Prat, sintiéndose ofendido con las palabras de la reportera.

"Las mismas preguntas que tú me hiciste ayer, son las mismas que no he contestado en 'Ya son las ocho'", volvía a justificarse la periodista. "Estoy encantando que en 'Ya son las ocho' hables de todo, pero me gustaría que aquí sucediese lo mismo. Igual es que, efectivamente, yo no hago las preguntas correctas y en 'Ya son las ocho' te las plantean de mejor manera", sentenciaba el presentador, con un tono irónico más que evidente.

Sobre Olga Moreno

En la misma conexión donde Riesco contestó a Joaquín Prat, la periodista aclaró también unas palabras sobre Olga Moreno. "Yo jamás en mi vida he dicho que Olga no hable, si a mí me encantaría que ella hablase, estoy a favor de la libertad de expresión", decía, refiriéndose a que si la exmujer de Antonio David Flores habló de Rocío Carrasco, a ella no se le debería cuestionar que haga lo propio con la ganadora de 'Supervivientes'.