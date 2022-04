El periplo de Marta Riesco por los diferentes espacios de Telecinco sigue dando mucho de lo que hablar, y no solo por sus ataques a Olga Moreno. Parece que a Joaquín Prat no le hace ninguna gracia que la reportera sea más generosa y conceda mejores informaciones a Sonsoles Ónega; razón que provocó que no se quedase callado y le diese un breve pero contundente repaso.

Marta Riesco

El matinal de Unicorn Content se disponía a hacer un avance de los contenidos a tratar en "El club social", cuando Prat apareció en pantalla. Tras narrar el encuentro entre Isa Pantoja y la quiosquera que le prestó dinero a la tonadillera, el nombre de Marta Riesco aparecía: "En 'Ya son las ocho' está más locuaz que aquí", comenzó aseverando. Pensativo y dirigiendo una mirada sentenciatoria a cámara, se atrevió a decir que el comportamiento en su programa es radicalmente opuesto.

Segundos después, le dedicó un zasca del todo inesperado: "Por la tarde tiene las neuronas más activadas", concluyó, para dar paso a un vídeo resumen. Precisamente, las imágenes tenían que ver con el nuevo ultimátum que pronunció con destino Antonio David Flores. A su fin, la pantalla partida mostraba a Patricia Pardo con una sonrisa irónica: "¡Te has quedado a gusto!", exclamó.

Sus silencios en 'El programa de Ana Rosa'

Resulta cuanto menos curioso que Marta Riesco aparece de lo más comedida en el sofá de 'El programa de AR', negándose a dar respuesta a muchas de las preguntas de sus compañeros. Precisamente, Prat afeó que no exista deferencia alguna con el formato que le dio la oportunidad de estar frente a las cámaras de Telecinco, y más teniendo en cuenta la cantidad de informaciones contadas en 'Ya son las ocho'.

Cabe recordar que, junto a Sonsoles Ónega, la reportera dio la exclusiva de su ruptura con el exmarido de Rocío Carrasco, presentó su single "No tengas miedo" e incluso se muestra de lo más beligerante ante colaboradores que atacan sus actos. ¿Se cumplirá la predicción de Jorge Javier Vázquez y Riesco no llegará a septiembre en el programa?