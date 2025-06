Martin Kove se disculpa por morder a una compañera de 'Cobra Kai': "Me pasé"

Por Roberto Ponce López |

Tras unos días desde el suceso, ha querido pronunciarse con unas disculpas hacia la actriz. "Lamento profundamente y me disculpo por mis acciones en relación con el incidente con Alicia, una persona genuinamente amable y maravillosa que no merecía estar en esa situación", arranca en esa declaración a la que ha tenido acceso Variety a través de la agencia de representación del actor.

"Siempre la he respetado y la he considerado una compañera de trabajo muy profesional y talentosa en 'Cobra Kai'. En ese momento estaba bromeando pero me pasé y no hay excusa para mi comportamiento. Me arrepiento de mis acciones, de las que asumo toda responsabilidad, y de nuevo me disculpo tanto con ella como con su marido. Estoy comprometido a aprender de esto y no volverá a ocurrir", finaliza ese mensaje por parte del actor.

¿Qué ocurrió entre Kove y Hannah-Kim?

Según se ha podido saber por el reporte del Departamento de Policía de Puyallup, Alicia Hannah-Kim alertó a un policía que estaba en la sección VIP del evento, y le comentó que tras haberle tocado el hombro al actor para saludarlo, este le agarró el brazo y le mordió con mucha fuerza. Tras ello, ella gritó, y Kove comenzó a intentar besarle ese brazo que había mordido. Sin embargo, ella no le dejó y avisó, además de al policía, a su marido, que fueron a confrontarlo, pero este se puso furioso y les recriminó que le fueran a confrontar a él.

Ante ese suceso, el policía fue tomar declaración a Kove. Este le dijo que se estaba haciendo el gracioso y que en el set se peleaban constantemente. Ante esta declaración, el agente le ordenó al actor que se marchase del evento. A pesar de todo lo ocurrido, Alicia Hannah-Kim no quiso presentar cargos, pero sí quiso dejar constancia de lo sucedido.