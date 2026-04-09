Por Adrián López Carcelén |

'Mask Singer: adivina quién canta' se mantiene igual de vivo cinco temporadas después. Pese a firmar el estreno menos visto de su historia, el programa de Antena 3 demostró durante el miércoles 8 de abril que su capacidad de crear comunidad sigue igual que el primer día. Para la primera gala, el formato tenía preparado un doble desenmascaramiento que dejó boquiabiertos a un novedoso equipo de investigadores que contó con Ana Milán y la incorporación de Boris Izaguirre, Ruth Lorenzo y Juan y Medio.

Arturo Valls lo avisó al comenzar el programa: "Hay estrellas de fútbol, campeones de Europa, iconos de la televisión y premios Goya". Micrófono, Loro, Chihuahua, Semáforo, Labios y Momia fueron los encargados de actuar en una primera gala que se saldó con el descubrimiento de dos de ellas. La suerte estaba echada y los investigadores dieron todo de sí para tratar de adivinar la identidad de las personas que se escondían bajo los trajes.

El equipo de investigadores de 'Mask Singer 5'

Un sorprendente doble desenmascaramiento

Micrófono protagonizó el primer momentazo de la noche al descubrir su identidad bajo la atenta mirada de las cámaras. Los investigadores realizaron grandes apuestas como Carla Bruni, Naomi Campbell, Elsa Pataky y Scarlett Johansson. Llegado el momento de quitarse la máscara, Arturo Valls anunció el nombre de Elle Macpherson. La supermodelo, que llegó a ser una de las más valoradas durante los años 90, sorprendió a público y equipo con su presencia en el programa.

Bernd Schuster y Elle Macpherson fueron los dos famosos desenmascarados en 'Mask Singer 5'

", bromeó sobre la apuesta de Boris Izaguirre por Naomi Campbell. La top model desfiló junto al comunicador y agradeció la "increíble" jornada que había pasado antes de volver a cantar 'I gotta feeling' de los Black Eyed Peas,

El segundo desenmascaramiento lo protagonizó Semáforo. La máscara, que se definió como "el gurú de los giros a la derecha" sorprendió al desvelar su identidad después de que el equipo de investigadores apostase por Carlos Baute, Hristo Stoichkov, David Guetta y Karim Benzema. Finalmente, el famoso que se escondía debajo de la máscara era Bernd Schuster, el exfutbolista que Arturo Valls definió como "icónico jugador". Habrá que esperar a los siguientes programas para descubrir la identidad del resto de famosos de 'Mask Singer 5'.