Por Adrián López Carcelén |

'Mask Singer: adivina quién canta' vuelve a Antena 3 con su quinta temporada. Arturo Valls volverá a ponerse al frente del programa en el que famosos muy conocidos se esconderán bajo una máscara e intentarán conseguir la mejor valoración sin ser descubiertos. Atresmedia ha desvelado ya las ocho primeras máscaras que protagonizarán la nueva edición del formato.

Pizza, Chihuahua, Labios, Loro, Micrófono, Semáforo, Clavel y Momia tratarán de hacerse con el premio de 'Mask Singer' esquivando las teorías de los investigadores del programa. Sobre la identidad que se esconde tras ellas, Antena 3 ha dado pistas sobre cinco de ellas. En 'Espejo público', Nando Escribano desveló las pistas de Micrófono y Clavel. "Mi cara ha dado más vueltas por el mundo que un vinilo en manos de un DJ", dijo sobre el primero. En cuanto a Clavel, el programa de las mañanas de Antena 3 desveló: "Ni mis pétalos ni mi fortuna pasan desapercibidos. Qué bien se está entre billetes".

Clavel, Micrófono y Pizza, máscaras de la quinta edición de 'Mask Singer: adivina quién canta'

'Mask Singer' también ha dado detalles sobre la identidad de Chihuahua, Pizza y Momia. Sobre Chihuahua, la cadena avanzó: "Podría haber sido un chihuahua más, pero el cine se cruzó en mi vida y sentí que mi destino ya estaba escrito". En cuanto a Pizza, que cuenta con un disfraz colorido que emula el tradicional plato italiano, se dijo: "El amor no se mide en palabras, sino en temperatura. Y de eso sabemos mucho las pizzas, porque somos muy pasionales". Por último y con respecto a Momia: "Soy un legado de otro tiempo que no pasa de moda. ¡Hasta he batido un récord!".

Las novedades de la quinta temporada

Arturo Valls junto a Ruth Lorenzo, Juan y Medio, Boris Izaguirre y Ana Milán en una foto promocional de 'Mask Singer: adivina quién canta'

. Solo Ana Milán resiste en relación a la cuarta temporada, que finalizó sus emisiones en diciembre de 2024., que tratarán descubrir quiénes son los famosos que se esconden tras las máscaras del programa.

El programa, que cerró su última edición siendo líder con un 13,8% y casi un millón de espectadores en la noche de los miércoles, regresará muy pronto a Antena 3. Todo parece indicar que el estreno del formato producido por Freemantle tendrá lugar después de Semana Santa con "más máscaras que nunca" y doble desenmascaramiento en todas las galas.