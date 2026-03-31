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Mask Singer: adivina quién canta
Mask Singer: adivina quién canta
2020 - Act
España
Talent Concursos
Popularidad: #188 de 2.158
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'Mask Singer: adivina quién canta' vuelve a Antena 3 con su quinta temporada. Arturo Valls volverá a ponerse al frente del programa en el que famosos muy conocidos se esconderán bajo una máscara e intentarán conseguir la mejor valoración sin ser descubiertos. Atresmedia ha desvelado ya las ocho primeras máscaras que protagonizarán la nueva edición del formato.
Pizza, Chihuahua, Labios, Loro, Micrófono, Semáforo, Clavel y Momia tratarán de hacerse con el premio de 'Mask Singer' esquivando las teorías de los investigadores del programa. Sobre la identidad que se esconde tras ellas, Antena 3 ha dado pistas sobre cinco de ellas. En 'Espejo público', Nando Escribano desveló las pistas de Micrófono y Clavel. "Mi cara ha dado más vueltas por el mundo que un vinilo en manos de un DJ", dijo sobre el primero. En cuanto a Clavel, el programa de las mañanas de Antena 3 desveló: "Ni mis pétalos ni mi fortuna pasan desapercibidos. Qué bien se está entre billetes".
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'Mask Singer' también ha dado detalles sobre la identidad de Chihuahua, Pizza y Momia. Sobre Chihuahua, la cadena avanzó: "Podría haber sido un chihuahua más, pero el cine se cruzó en mi vida y sentí que mi destino ya estaba escrito". En cuanto a Pizza, que cuenta con un disfraz colorido que emula el tradicional plato italiano, se dijo: "El amor no se mide en palabras, sino en temperatura. Y de eso sabemos mucho las pizzas, porque somos muy pasionales". Por último y con respecto a Momia: "Soy un legado de otro tiempo que no pasa de moda. ¡Hasta he batido un récord!".
Las novedades de la quinta temporada
Ana Milán resiste en relación a la cuarta temporada, que finalizó sus emisiones en diciembre de 2024. La presentadora de 'Ex. La vida después' se sentará junto a Ruth Lorenzo, Boris Izaguirre y Juan y Medio, que tratarán descubrir quiénes son los famosos que se esconden tras las máscaras del programa.
El programa, que cerró su última edición siendo líder con un 13,8% y casi un millón de espectadores en la noche de los miércoles, regresará muy pronto a Antena 3. Todo parece indicar que el estreno del formato producido por Freemantle tendrá lugar después de Semana Santa con "más máscaras que nunca" y doble desenmascaramiento en todas las galas.