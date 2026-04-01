'Mask Singer' pone fecha al estreno de su quinta temporada en Antena 3

Por Adrián López Carcelén |

Vuelve 'Mask Singer: adivina quién canta'. Más de un año después del final de la anterior temporada en diciembre de 2024, el programa vuelve a Antena 3 con Arturo Valls al frente. Será el próximo miércoles 8 de abril cuando los espectadores puedan disfrutar de la quinta edición del formato con nuevas máscaras como Pizza, Clavel, Micrófono o Momia.

Ana Milán es la única repetidora en la mesa de investigadores. Javier Calvo, Javier Ambrossi y Alaska no estarán en esta ocasión junto a ella, sino que lo harán Boris Izaguirre, Ruth Lorenzo y Juan y Medio. Los cuatro tendrán que descubrir qué celebridades se encuentran bajo los icónicos trajes del formato, que es todo un éxito internacional.

Imagen promocional del equipo de 'Mask Singer 5'

Una nueva temporada con cambios

Producido por Fremantle España, 'Mask Singer' apostará por distintas novedades que darán más emoción al programa. La principal variación será que en todas las galas habrá un doble desenmascaramiento. Además, a las doce máscaras originales se sumarán las Wild Cards, seis nuevas máscaras que tratarán de incorporarse a la competición más tarde y que esta vez tendrán que enfrentarse entre ellas para hacerse con una de esas plazas ya que no habrá pase directo.

Abraham Mateo fue el ganador de la anterior edición de 'Mask Singer'

, un nuevo mecanismo que ayudará a los investigadores a contar con más pistas sobre la identidad de los famosos. Con respecto a otras ediciones, el programa mantendrá el botón delatador para que los investigadores traten de adivinar quién se esconde tras las máscaras. Asimismo,

'Mask Singer' volverá a emitirse la noche de los miércoles tras conseguir ser líder sobre el resto de sus ofertas durante la temporada anterior con un 13,8% de share y más de un millón de espectadores de media. Junto a 'Tu cara me suena' o 'El desafío', el formato de Arturo Valls es una de las grandes ofertas de entretenimiento de Antena 3.