'Mask Singer' pone fecha al estreno de su quinta temporada en Antena 3

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Mask Singer: adivina quién canta
Mask Singer: adivina quién canta
2020 - Act
España
Talent Concursos
Popularidad: #77 de 2.175
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Vuelve 'Mask Singer: adivina quién canta'. Más de un año después del final de la anterior temporada en diciembre de 2024, el programa vuelve a Antena 3 con Arturo Valls al frente. Será el próximo miércoles 8 de abril cuando los espectadores puedan disfrutar de la quinta edición del formato con nuevas máscaras como Pizza, Clavel, Micrófono o Momia.
Ana Milán es la única repetidora en la mesa de investigadores. Javier Calvo, Javier Ambrossi y Alaska no estarán en esta ocasión junto a ella, sino que lo harán Boris Izaguirre, Ruth Lorenzo y Juan y Medio. Los cuatro tendrán que descubrir qué celebridades se encuentran bajo los icónicos trajes del formato, que es todo un éxito internacional.
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Producido por Fremantle España, 'Mask Singer' apostará por distintas novedades que darán más emoción al programa. La principal variación será que en todas las galas habrá un doble desenmascaramiento. Además, a las doce máscaras originales se sumarán las Wild Cards, seis nuevas máscaras que tratarán de incorporarse a la competición más tarde y que esta vez tendrán que enfrentarse entre ellas para hacerse con una de esas plazas ya que no habrá pase directo.
'Mask Singer' volverá a emitirse la noche de los miércoles tras conseguir ser líder sobre el resto de sus ofertas durante la temporada anterior con un 13,8% de share y más de un millón de espectadores de media. Junto a 'Tu cara me suena' o 'El desafío', el formato de Arturo Valls es una de las grandes ofertas de entretenimiento de Antena 3.