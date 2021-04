La noche del martes 13 de abril, Televisión Española inauguró la novena edición de 'MasterChef', con nuevos aspirantes a la caza del premio del formato, seleccionados entre los 50 aspirantes que formaban parte del casting final, de entre más de 70.000 personas que se apuntaron al proceso de selección. Una noche en la que los 15 aspirantes definitivos se enfrentaron a las primeras pruebas de la edición, que concluyeron con la primera expulsión de la temporada: la de Jesús.

Los quince aspirantes de 'Masterchef 9'

La noche arrancó con el habitual reto inaugural para seleccionar a los aspirantes definitivos de la edición, en el que los 50 mejores tuvieron que elaborar un plato libre en 40 minutos, tras los cuales se sumaban cinco más en los que cada uno debía demostrar su talento culinario ante los inamovibles jueces del formato: Samantha Vallejo-Nágera, Jordi Cruz Mas y Pepe Rodríguez. Un reto al que se puso punto final con la selección de Ofelia, Vero, Toni, Fran, Arnau, José María, Jiaping, Álex, Jesús, Meri, Amelicious, Alicia, Pepe, María y Dani, quien fue el afortunado que, tras recibir el delantal negro, superó la prueba y se convirtió en el último aspirante de pleno derecho de la temporada.

Tras la selección inicial, los concursantes se trasladaron a Mallorca para enfrentarse a la prueba de exteriores, que tuvo lugar en la Asociación Zaqueo, en el Parc de la Mar. Allí, los aspirantes debían elaborar dos menús diferentes, divididos en dos equipos liderados por Toni y Verónica, respectivamente. Mientras que el equipo del primero fue alabado por su "actitud y entrega", el grupo de la segunda fue criticado porque "no entendéis lo que es trabajar en equipo", con algunas destacadas excepciones. De hecho, los jueces señalaron que Verónica "no ha sabido liderar", mientras que Toni había sido "un capitán muy motivado", algo que no impidió que el grupo de la primera fuera el vencedor, a raíz del resultado final. Una decisión por parte de los jueces que los libró tanto a ella como a su equipo del delantal negro y, en consecuencia, de la prueba eliminatoria.

"Ha sido una experiencia maravillosa"

Álex, Arnau y Jesús, antes de conocer la expulsión del tercero en 'Masterchef'

La prueba de exteriores supuso que Álex, María, Amelicious, Jesús, Ofelia y Arnau se enfrentaran al reto de elaborar platos con la lamprea como ingrediente estrella, después de que Toni, nombrado mejor delantal negro, decidiera disfrutar personalmente de la salvación. Un desafío en el que los aspirantes contaron con el chef Pepe Solla, estrella Michelín, como guía a la hora de limpiar y desangrar al animal, algo que fue criticado en redes, dado que el pescado estaba con vida. El cocinado concluyó con alabanzas hacia Amelicious y María: la primera logró un rico sabor para después clavarlo con el emplatado, mientras que la segunda elaboró un plato con un "fondo extraordinario, pero hay que pulirte".

En el lado opuesto, se situaron Álex, con un "emplatado muy basto" y una elaboración "regular"; Arnau, que presentó un pescado "sin cocer" y con "fallos graves"; y Jesús, quien tuvo "fallos gordos" durante el cocinado, hasta el punto de que Samantha declaró que "sabe a tierra, barro. Es un charco de agua sucia". Una valoración que ya anticipaba su expulsión, que Jesús se tomó con optimismo a pesar de que "siento pena, pero me lo he pasado muy bien y ha sido una experiencia maravillosa". "Me llevo un recuerdo fantásticos. Me habría encantado seguir, pero admito la vida como viene", declaró el concursante, antes de despedirse de sus compañeros.