Ainhoa Arteta sufre un ataque de ansiedad en la semifinal de 'MasterChef Celebrity 5'

Los nervios y la tensión se han palpado en la semifinal de 'MasterChef Celebrity 5' del 2 de diciembre. Después de todo el trabajo y aprendizaje que han tenido los concursantes del talent culinario, se jugaban su pase a la final con las últimas pruebas. Los aspirantes del programa han viajado a La Alberca (Salamanca) para realizar la prueba de exteriores donde se han visto muy perdidos por la sorpresa que les han preparado los miembros del jurado, Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nágera; un cambio de cocinas en mitad de las elaboraciones. Algunos de ellos se han visto sobrepasados con esta modificación, como ha sido el caso de Ainhoa Arteta, quien ha sufrido hasta una fuerte crisis.

Ainhoa Arteta y La Terremoto de Alcorcón en 'MasterChef Celebrity 5'

La soprano y su equipo compuesto por Josie y La Terremoto de Alcorcón han tenido que hacerse cargo de los platos de Florentino Fernández y su equipo. El cambio improvisado, más los despistes de su compañeros unido a las críticas del jurado han hecho que la cantante rompiese a llorar en mitad de la prueba: "¡Por favor, respira! ¡Tranquila!", le pedía su compañera al ver su ataque de ansiedad."¡No llores, no llores Ainhoa que ya llegamos!", le intentaba animar también el estilista."La gente se cree que soy muy fuerte y que me pueden decir lo que les dé la gana", soltaba la intérprete mientras intentaba calmarse.

"¡Está controlado! Bebe agua, respira", le recomendaba Josie mientras se ocupaba él de intentar mantener el control de la situación. "¿Cómo voy a estar tranquila después de las cosas que me han dicho? La gente se cree que soy superwoman, pero tengo más sensibilidad de lo que la gente se piensa. Me han dicho de todo menos bonita", se quejaba Arteta mientras limpiaba la cocina al terminar sus elaboraciones. La artista se ha venido abajo al ver que podía perder la oportunidad de llegar a la final: "¿Qué os pensáis? Nos van a echar la bronca y la primera a mí", se lamentaba la soprano. "Chicos no está perdido esto ¿eh?" recordaba La Terre a sus compañeros.

Después de la tormenta viene la calma

Una vez pasado el momento y mucho más tranquila, Ainhoa Arteta explicaba a las cámaras lo que le había ocurrido: "He tenido un momento de crisis de agobio, incluso me ha dado un ataque de ansiedad. No puedo dejar que esto me coma la moral". Además ha recibido el apoyo de Pepe Rodríguez, que se ha acercado a las cocinas para ver cómo se encontraba: "Soy superfuerte, pero también supersensible, si no no cantaría las cosas que canto ahí arriba", afirmaba la soprano al chef. Después de soltar todas las emociones acumuladas, la cantante ha estado mejor que nunca durante la prueba de exteriores lo que le ha servido para colarse en la final de 'MasterChef Celebrity 5'.