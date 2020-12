'MasterChef Celebrity 5': La Terremoto de Alcorcón, duodécima aspirante eliminada de la edición

La noche del martes 1 de diciembre, Televisión Española emitió la semifinal de la quinta edición de 'MasterChef Celebrity', en la que los seis semifinalistas lucharon por permanecer en el programa para llegar a la ansiada final. Una lucha a las puertas de la especial ocasión, que dejó fuera a La Terremoto de Alcorcón, quien se convirtió en la duodécima aspirante expulsada.

Nicolás y La Terre, en la cuerda floja en la semifinal de 'MasterChef Celebrity 5'

La semifinal arrancó con una primera prueba en la que los aspirantes se enfrentaron a una tensa y curiosa subasta para luchar por los platos que debían preparar de forma individual, elaboraciones de Pepe Rodríguez, Jordi Cruz Mas y Samantha Vallejo-Nágera. Un primer reto que concluyó con Florentino Fernández como el mejor aspirante, seguido por Ainhoa Arteta, lo que convirtió a ambos en capitanes de la prueba grupal que tuvo lugar en la localidad salmantina de La Alberca. Mientras que el primero estuvo al frente de un equipo formado con Raquel Meroño y Nicolás Coronado, la segunda fue capitana de Josie y La Terremoto de Alcorcón, en una prueba en la que ambos tríos debían elaborar dos menús para sesenta comensales con el apoyo de Rodríguez y Cruz.

La prueba grupal concluyó con buenas valoraciones para ambos equipos, aunque destacó el encabezado por Arteta, quien de nuevo se coronó como una de las mejores aspirantes y, en consecuencia, se convirtió en una de las primeras finalistas junto a Meroño, mientras que el resto de sus compañeros recibió el temido delantal negro. Ya en la eliminatoria, la última de la edición, el resto de concursantes debían elaborar platos libres con siete ingredientes, siete utensilios y cinco técnicas, elegidos por las entonces dos únicas finalistas. El reto, sin embargo, no concluyó nada bien para La Terre, a quien ya le dieron malas valoraciones en la cata, entre ellas que su plato, "estéticamente, tiene una pinta muy mala, es un desastre". "Es un sinsentido y no se puede comer", declaró Pepe, por lo que la aspirante tuvo muy clara su eliminación incluso antes de que esta fuera confirmada por el jurado.

Próximo reto: la gran final

Los finalistas de 'MasterChef Celebrity 5', emocionados en la despedida de La Terremoto

"El momento más feliz de estas once semanas es ahora, cuando puedo reconocer públicamente que no tengo ni idea de cocina y no sé cómo he llegado hasta aquí. Estoy feliz y no me lo creo ni yo, ni nadie", confesó La Terremoto, en su conversación con Pepe antes de la despedida. "Esta experiencia es única, estoy superfeliz de haber estado hasta la semifinal", manifestó la aspirante, quien no dudó en bromear durante la entrevista ante sus emocionados compañeros.

"Pepa está muy contenta y muy orgullosa de mí", declaró la vedette, emocionada, al hablar de su parte menos conocida, tras lo cual señaló a sus llorosos compañeros que "cuando entro en la vida de la gente, no me voy". La aspirante se negó a apostar públicamente por un ganador, en una despedida en la que dejaba atrás a los cinco finalistas de la edición: Flo, Raquel, Ainhoa, Josie y Nicolás. "Lo mejor de 'Masterchef' es descubrir capacidades que tú tienes, no solamente culinarias", alabó La Terremoto en su despedida.