Matthew McConaughey revela que sufrió abusos sexuales cuando era adolescente

Matthew McConaughey es una de las mayores estrellas de Hollywood, habiendo virado en los últimos años a un registro dramático desde que participara en 'True Detective' y ganara el Oscar por "Dallas Buyers Club". Recientemente, ha querido compartir su parte más personal con el público y por eso ha publicado sus memorias, tituladas "Greenlights", en donde hace todo tipo de revelaciones sobre su vida, entre ellas que fue abusado sexualmente en su juventud.

Matthew McConaughey muestra su libro "Greenlights"

La publicación salió a la venta el 20 de octubre, donde McConaughey habla principalmente de cómo fueron sus primeros años de vida antes de que se convirtiera en una estrella. El intérprete relataba que fue "abusado sexualmente por un hombre cuando tenía dieciocho años, mientras estaba inconsciente, en la parte trasera de una camioneta". El actor escribía este terrible suceso de su adolescencia sin aportar más detalles del asunto. Sin embargo, no fue su único trauma sexual, pues unas páginas antes la estrella de Hollywood revelaba que perdió su virginidad a los 15 años debido a un chantaje: "Me chantajearon para que tuviera relaciones sexuales por primera vez cuando tenía 15 años", redactaba el actor. "Estaba seguro de que iría al infierno por practicar sexo prematrimonial. Hoy, simplemente estoy seguro de que espero que ese no sea el caso", decía con humor.

Otro de los capítulos más truculentos y sorprendentes en su autobiografía es la pérdida de su padre, quien murió en unas circunstancias realmente extrañas. McConaughey afirma en el libro que su progenitor falleció mientras tenía relaciones sexuales con su madre. Recuerda cómo se enteró de tan trágica noticia: "Recibí una llamada de mi madre: 'Tu padre ha muerto'. Mis rodillas se doblaron, no lo podía creer. Era mi padre, nada ni nadie podía matarlo. Excepto mamá. Siempre nos decía a mis hermanos y a mí: 'Chicos, cuando me vaya, voy a estar haciendo el amor con vuestra madre'. Y eso es lo que sucedió. Sufrió un infarto cuando alcanzó el clímax", revelaba el oscarizado actor. Aun destapando estos momentos tan duros de su vida, McConaughey se muestra convencido de tener "muchas pruebas de que el mundo está conspirando para hacerme feliz" y afirma creer en la "benevolencia de la humanidad" y que él mismo ha "aprendido a amar, reír, perdonar, olvidar, jugar y rezar".

Su detención en 1999

En ese momento el actor ya era conocido por "La matanza de Texas: La nueva generación" y su imagen se deterioró al conocerse que había sido detenido por la policía por ir desnudo. El actor ha querido explicar cómo ocurrió el incidente. Después de que los Texas Longhorns ganaran un gran partido contra los Nebraska Cornhuskers, McConaughey lo celebró fumando marihuana y participando en una "jam session" en la que tocó los bongos desnudo. La policía se presentó y entró a su casa donde lo acusaron de alterar el orden público, posesión de marihuana y de resistirse a la autoridad. Si bien el actor admite que salió "corriendo por las paredes y dando una voltereta hacia atrás", finalmente fue detenido. Después el intérprete de "Planes de boda" tuvo que pagar 50 dólares por una infracción contra la ordenanza sobre ruido.