Por Fernando S. Palenzuela |

'Física o química' se convirtió en una de las grandes producciones adolescentes que revitalizó el género de la ficción juvenil. Las historias que ocurrían en el Zurbarán cruzaron España entera y sus protagonistas vivieron un impulso en sus carreras que los convirtió en la cantera de intérpretes de nuestro país.

Entre ellos se encuentra Maxi Iglesias, que dio vida a Cabano y que, más de 15 años después, ha contado uno de los secretos ocultos de la serie: fue víctima de bullying en el rodaje. "Conmigo han sido muy malas personas en el colegio, me han hecho mucho bullying", explicaba en 'Malas personas', el podcast de Victoria Martín. "No contentos con eso, cuando salgo del colegio de verdad, me hacen bullying en el colegio de mentira, mis compañeros de 'Física o química'".

Maxi Iglesias en una escena de 'FoQ: El reencuentro'

La presentadora preguntó sorprendida si se refería a tras tramas de la ficción, generando la negativa de Iglesias: "No no. Algunos compañeros en la vida real". Victoria Martín afirmaba desconocer este dato, a lo que el actor tiraba de comedia: "Tampoco es una cosa que vaya diciendo: 'hola, ¿qué tal? Sí me gustan los miércoles y mis compañeros de 'Física o química' me hacían bullying".

La justificación tiempo después

Parte del elenco de 'Física o química'

Victoria Martín le preguntó si sigue teniendo relación con alguno de sus compañeros de 'Física o química', a lo que Maxi Iglesias respondía afirmativamente. "Uno de ellos, que a día de hoy creo que es mi amigo,. Me dijo: 'tío, la verdad es que'", revelaba sin entrar a mencionar el nombre de ningún compañero.

El actor dio en la clave de lo que había promovido ese acoso en el entorno laboral: "Yo era un personaje que a priori no era ni muchísimo menos el más protagonista, y como iba haciendo las cosas medianamente bien, pues me iban cada vez dando más. Entonces, a algunas personas eso no les caía muy bien porque ellos se sentían más preparados, mejores actores...". Iglesias afirmaba que "la ambición no entiende de edades", pero que, gracias a terapia, ha superado lo ocurrido: "Por eso puedo ahora contarlo en un podcast en clave de comedia".