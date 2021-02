10 papeles que consolidaron la carrera de Maxi Iglesias

En el año 2005, debutaba en televisión, en un episodios de la serie 'Amar es para siempre', un joven Maxi Iglesias, con apenas catorce años de edad. El actor repetía apenas una semana después en un capítulo de 'Hospital Central' y, hasta tres años después, no volvió a la pequeña pantalla, momento en el que debutó con el papel que sin duda marcaría su carrera y lo daría a conocer en toda España: Cabano, uno de los protagonistas de 'Física o química', a quien dio vida a lo largo de dos años y un total de cinco temporadas.

Mientras tanto, el madrileño participó en varios proyectos cinematográficos como "Mentiras y gordas" o "After", pero es en televisión donde Iglesias ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Más allá de su icónico papel en 'Física o química', el actor ha contado con otras interpretaciones destacadas a lo largo de su trayectoria profesional. Personajes de producciones tanto nacionales como de otros países, que recogemos en FormulaTV con motivo de su cumpleaños, y que han ido sumando un escalón más en el desarrollo de la carrera interpretativa de Iglesias.

1 Cabano en 'Física o química' (2008)

Andrea Duro y Maxi Iglesias en 'Física o química'

Desde que arrancó 'Física o química' en 2008, Maxi Iglesias logró destacar no solo por su físico, sino también por interpretar a un personaje que tenía mucho peso en la trama, como parte del reparto principal. En la producción, de hecho, Cabano contaba con múltiples conexiones: era el mejor amigo de Gorka (Adam Jezierski), estuvo saliendo con Paula (Angy Fernández) y mantuvo una relación sentimental con Ruth (Úrsula Corberó), entre otras cosas, al igual que recibió el apoyo y la ayuda de algunos profesores a la hora de enfrentarse a sus múltiples conflictos y problemas a lo largo de las temporadas, como los episodios de maltrato que sufría a manos de su padre o el cáncer que padeció.

Ya en agosto de 2020, más de doce años después de su estreno, Maxi Iglesias fue uno de los actores confirmados para retomar su papel como Cabano en 'FoQ: El reencuentro'. Una miniserie que recuperaba a gran parte de los personajes principales de la mítica serie adolescente de Antena 3, ahora adultos en el caso de los alumnos, con el motivo de celebrar la boda de Yoli (Andrea Duro). Dos episodios que se estrenaron el 27 de diciembre de 2020 y el 3 de enero de 2021, en los que el personaje interpretado por Iglesias tuvo un gran peso en la trama, al encabezar el reparto junto a Duro.

2 Ángel en 'Los protegidos' (2011)

Maxi Iglesias y Ana Fernández en 'Los protegidos'

Apenas un año después de que Maxi Iglesias apareciera en su último capítulo en 'Física o química' (si se exceptúa su aparición junto a Úrsula Corberó en el desenlace de la serie), el actor reapareció en televisión de la mano de otra ficción de Antena 3: 'Los protegidos'. En ella, el madrileño daba vida a Ángel/Víctor, uno de los chicos con poderes que encabezaban el reparto de la serie en la segunda temporada, en la que se descubría que se trataba del hermano de Culebra (Luis Fernández 'Perla') y que buscaba vengarse de él. Un objetivo que se vio truncado cuando, después de ayudar a Sandra a escapar de Padre y los suyos para infiltrarse en su familia, acababa enamorándose de ella (Ana Fernández).

"Ya tenía ganas de cambiar. Creo que los personajes de 'Física o química' están llegando a su fin, como pasa en todos los colegios", comentaba Maxi Iglesias, en una entrevista para FormulaTV poco después de que se conociera su incorporación a 'Los protegidos', en la que reconoció que "se me plantea un personaje majo, en el sentido de que tiene muchos detalles y muchos matices que tengo muchas ganas de poder hacer". "Me leí el primer capítulo de la primera temporada y me encantó", confesaba el intérprete, quien lamentaba no haberse podido incorporar entonces al reparto, dado que aún estaba trabajando en 'Física o química'. "Es un reto poder meterme en la piel de este chico que seguro que más de una sorpresa va a dar", declaraba Iglesias, sobre su personaje.

3 Martín en 'Toledo' (2012)

Maxi Iglesias como Martín en 'Toledo'

Tras concluir la emisión de su paso por 'Los protegidos', Iglesias fue confirmado en 2011 como uno de los actores principales de 'Toledo', una nueva apuesta de Antena 3 en la que daba interpretaba a Martín, hijo de Rodrigo (Eduard Farelo), el magistrado de la ciudad, quien había pasado gran parte de su vida luchando contra los musulmanes en pleno siglo XIII, durante el reinado de Alfonso X el Sabio. Una batalla que caló en el personaje de Iglesias, quien describía a Martín como "un tipo valiente, decidido, cuya principal motivación en la vida es llegar a ser caballero y vengar la muerte de su familia a manos de los musulmanes", en una entrevista para FormulaTV de 2011.

"Martín es bastante completo, tiene muchos puntos diferentes: el enfrentamiento con su padre, ser el protector del infante, se enamora de una chica musulmana (Fátima, interpretada por Paula Rego) que es todo lo contrario a él...", explicaba el intérprete, quien confesó haber leído "libros sobre cómo se comportaba la gente por aquel entonces, he visto películas relacionadas con el tema". En comparación con sus anteriores proyectos, Maxi destacaba que "es todo totalmente diferente", como "los gestos" o hasta la forma de caminar, al igual que el vocabulario y alababa el hecho de que pudiera plasmar la realidad actual en un contexto más antiguo, abogando por superar las diferencias culturales para convivir en paz. Un proyecto que, a pesar de acumular una audiencia superior a la de la media de Antena 3 por entonces, no fue renovado tras una primera y única temporada con un total de trece episodios.

4 Max en 'Velvet' (2013)

Maxi Iglesias y Miriam Giovanelli en 'Velvet'

Después de participar en la versión americana de '¡Mira quién baila!' entre septiembre y octubre de 2012, Maxi Iglesias regresó a España, donde en junio de 2013 se dio a conocer su fichaje como parte del elenco de 'Velvet', ficción que arrancaba en la España de 1958, con Paula Echevarría y Miguel Ángel Silvestre como protagonistas. En el caso de Iglesias, el madrileño interpretaba a Max Expósito, "un chico que entra a formar parte de las Galerías como dependiente y que ha sabido sobreponerse a las dificultades que ha tenido en su vida", tal y como lo definía el actor en el verano de 2013, unos meses antes de que comenzara la emisión de la producción en Antena 3, en la que el actor permaneció hasta que su personaje acabó abandonando las Galerías en la segunda temporada.

Su personaje, de hecho, acababa descubriéndose como alguien inteligente, pícaro, con cierto toque enigmático al igual que manipulador, que acababa abriéndose paso en las Galerías con el fin de llegar a lo más alto, mientras que oculta un secreto. En su camino, acaba cautivando a Carmen (Sara Rivero), una de las dependientas, al mismo tiempo que a Patricia (Miriam Giovanelli), hija de Don Rafael (Tito Valverde), dueño y fundador de las Galerías Velvet, al igual que acaba manteniendo una relación con Blanca (Aitana Sánchez-Gijón), jefa de taller de las Galerías. "Desde enero, sabía que había un proyecto en mente, muy ambicioso por el contenido y por quien viene, una productora tan detallista como es Bambú", declaró Iglesias, al hablar de su fichaje, momento en el que sintió que "es un muy buen proyecto", por lo que se animó a optar a sumarse a él, algo que finalmente logró. A lo largo de casi una temporada y media, Maxi dio vida a su personaje, con el que se estrenó en compañía del veterano José Sacristán, algo que el madrileño consideró todo "un honor".

5 Chad en 'Dueños del Paraíso' (2015)

Maxi Iglesias y Daniela Wong en 'Dueños del paraíso'

En noviembre de 2014, Iglesias anunció a través de su cuenta de Twitter que se sumaba al rodaje de 'Dueños del paraíso', telenovela chilena de Telemundo protagonizada por la famosa actriz Kate del Castillo, conocida por ficciones como 'La Reina del Sur'. Ambientada entres los años 70 y 80, la producción contaba la historia de Anastasia Cardona, una ambiciosa mujer que se introduce en el mundo del narcotráfico para conseguir poder. En medio de esa trama principal, el madrileño daba vida a Chad Mendoza, un joven de familia humilde que conseguía una beca para ir a la universidad gracias a sus méritos deportivos, y que acababa enamorándose de Luciana (Daniela Wong), una mujer con un oscuro pasado que terminaba acercándolo al mundo del narcotráfico.

"Es una serie que está basada en hechos reales, por lo que está pensada para una sola temporada, pero como está yendo bien puede que haya una segunda, no sé cómo quedará la cosa", confesaba Maxi, unos meses después, en plena recta final de la emisión de la ficción. El primer proyecto como actor de Iglesias, cuyo rodaje lo mantuvo estudiando en Los Ángeles unos meses, antes de volver a España, puesto que el madrileño siempre se manifestó como todo un defensor de las producciones nacionales. Toda una experiencia que, junto al talent show de baile en el que debutó ante las cámaras al otro lado del charco, aumentó su fama en Latinoamérica.

6 Roberto en 'La embajada' (2016)

Maxi Iglesias y Úrsula Corberó en 'La embajada'

Cinco años después de despedirse de 'Física o química', Maxi Iglesias volvió a coincidir con una de sus compañeras de reparto, Úrsula Corberó, en una nueva producción: 'La embajada'. Estrenada en abril de 2016 en Antena 3, la ficción contaba una historia sobre el precio de las personas, en medio de una trama centrada en la política, la corrupción o la infidelidad, problemas que surgen en torno a Luis Salinas (Abel Folk), cuando es nombrado embajador español en Tailandia y se traslada con su familia a su capital, Bangkok. Como parte de esa trama, Maxi actuaba en la piel de Roberto, hermano pequeño de Eduardo (Raúl Arévalo), Ministro Consejero, un chico extrovertido y simpático que admira a su hermano y le defiende de cualquier acusación.

"Estoy muy contento con lo que se va a plantear, algo completamente distinto a lo que he hecho hasta ahora y vamos a abordar temas que no se han plasmado hasta ahora en la ficción", opinaba el actor, en diciembre de 2015, durante la preparación de la producción. Por entonces, Iglesias reconoció estar preparando a su personaje antes de comenzar a rodar, para lo que contaba con varios referentes, con el fin de construir un hombre que acababa teniendo algo en común con Cabano: que mantenía una relación con el personaje interpretado por Corberó, Ester, hija de Luis Salinas. Un acercamiento que pone en jaque las creencias de Roberto, que tendría que elegir entre qué era más importante para él, si el ambo o el dinero, en medio de una producción que finalmente no fue renovada tras la emisión de su primera temporada, ante el creciente descenso en las cifras de audiencia con cada episodio.

7 Ovni en 'Ingobernable' (2017)

Maxi Iglesias y Alberto Guerra en 'Ingobernable'

Varios años después de trabajar en 'Dueños del paraíso', Maxi Iglesias tuvo la oportunidad de volver a trabajar con Kate del Castillo en 'Ingobernable', serie mexicana de Netflix protagonizada por la actriz, que se estrenó en marzo de 2017 y que supuso un nuevo salto internacional para el actor. Ambos trabajaron en una producción que sumó dos temporadas entre 2017 y 2018, en la que se contaba la historia de Emilia Urquiza, primera dama de México, quien soñaba con mejorar las condiciones de su país mientras lucha por la paz. Mujer fuerte, con convicción e ideas claras, Urquiza acababa perdiendo poco a poco la fe en su marido, el presidente Diego Nava (Erik Hayser), y se sumía en una encrucijada en la que debía encontrar la forma de lidiar con un gran reto y desvelar la verdad: que ella no fue responsable de la muerte de Nava.

En dicha trama, Iglesias daba vida a Ovni, aliado de la propia Emilia, un hacker que ayuda a la protagonista a enfrentarse a las acusaciones de asesinato para destapar la verdad y que, lejos de muchos de sus personajes, se mantenía apartado de las relaciones sentimentales para dedicarse en cuerpo y alma a su pasión por los ordenadores y el mundo digital, algo que entusiasmó en su momento a Iglesias, según confesó en diversas entrevistas, en las que incluso confesó haber construido el aspecto de su personaje a su gusto. Aunque la ficción confirmó su renovación por una segunda temporada menos de dos meses después de su lanzamiento, no ocurrió lo mismo con la tercera: 'Ingobernable' confirmó su cancelación en el verano de 2019, aparentemente por cuestiones políticas, tal y como aseguraba entonces Castillo, cuyas circunstancias legales ya habían provocado algunos problemas en el desarrollo de las temporadas previas.

8 Felipe en 'Separadas' (2020)

Celeste Cid y Maxi Iglesias en 'Separadas'

En 2020, Maxi Iglesias se estrenó en la televisión argentina como parte del reparto de 'Separadas', serie cuyo rodaje arrancó en el país a finales del año anterior en Buenos Aires. Allí era conocido especialmente gracias a su papel en la serie 'Velvet', lo que acabó precipitando que se incorporase a la producción en el papel del español Felipe Iriarte, en medio de una trama que giraba en torno a siete mujeres, víctimas de un fraude inmobiliario que las sume en una profunda crisis. Mientras, el causante, Fausto Valdés (Marco Antonio Caponi), huía sin importarle el dolor que había causado incluso en personas que hasta hacía nada había formado parte de su vida personal, como su propia esposa, Clara (Mónica Antonópulos), y sus dos hijos, o su cuñada Martina (Celeste Cid). Sin embargo, en medio de la desgracia, las protagonistas, vinculadas por Valdés, iban descubriendo poco a poco que, unidas, era más sencillo hacer frente a los problemas.

El personaje de Maxi, cuyo verdadero nombre era Francisco Azcurra, era un hombre de mundo, aficionado a los riesgos, que creció en el seno de una familia de clase media madrileña. Su trabajo era trabajar como "infiltrado" para distintas personas, lo que define su personalidad: es un personaje de doble filo, acostumbrado a moverse en los límites de la ética y la moral, cambiando de bando. En medio de su tarea, Francisco se inventaba el personaje de Felipe, con el fin de seducir a Martina y recuperar la información que estaba en manos de Fausto Valdés y que compromete a su cliente, Renata Soria (Viviana Saccone). Un mujer de carácter que no vacilaba a la hora de poner al español contra las cuerdas para exigirle que presionara más a Martina, con quien acabaría formando un triángulo amoroso junto a Inés (Julieta Nair), otra de las víctimas de Valdés. Por desgracia, la irrupción del coronavirus interrumpió las grabaciones a mediados de marzo de 2020 y, en mayo, la productora decidió ponerle punto final tras la emisión de treinta y seis episodios que dejaron la historia sin concluir.

9 Víctor en 'Valeria' (2020)

Maxi Iglesias y Diana Gómez en 'Valeria'

Cuatro años después de su participación en 'La embajada', Maxi Iglesias volvió a formar parte de una producción española para la pequeña pantalla gracias al papel que adquirió a última hora en la serie 'Valeria', que aterrizó en Netflix a principios de mayo. La ficción sufrió un cambio de última hora, tres meses después del inicio del rodaje, cuando Iglesias tuvo que sustituir al actor argentino Benjamín Alfonso, a razón de un cambio que se justificó en base a razones estrictamente creativas. De hecho, el fichaje de Alfonso se había realizado con la intención de facilitar un exitoso lanzamiento de la serie en Latinoamérica, algo que habría determinado la incorporación de Iglesias, quien había comenzado ya a abrirse camino en el continente gracias a sus proyectos.

De esa forma, el madrileño terminó dando vida a Víctor, el nuevo interés amoroso de Valeria (Diana Gómez), protagonista de la historia, quien se haya sumida en una crisis tanto a nivel laboral como sentimental, dado que se siente cada vez más lejos de su marido, Adrián (Ibrahim Al Shami). En medio del caos, cuenta con el apoyo de sus amigas, también con sus distintas tramas, como parte de una producción que, para Iglesias, "es una oportunidad muy grande por hacer por fin de seductor en una comedia romántica", tal y como reconoció en una entrevista con FormulaTV a principios de mayo de 2020, dado que papeles como ese habían estado más enfocados en otros géneros alejados del humor. "Estoy encantado y ojalá que guste", deseaba el actor, quien también estará en la segunda temporada, confirmada por la plataforma de streaming en junio de 2020 y cuyo rodaje arrancó en septiembre del mismo año.

10 Rodrigo en 'Desaparecidos' (2020)

Maxi Iglesias y Michelle Calvó en 'Desaparecidos'

Una de las últimas ficciones estrenadas hasta la fecha en la que Maxi Iglesias ha trabajado es 'Desaparecidos', producción española que se estrenó en junio de 2020 a través de Amazon Prime y que tiene pendiente su emisión en abierto a través de Telecinco. La serie cuenta la historia de Sonia Ledesma (Michelle Calvó), una inspectora de policía que, tras la desaparición de un ser querido, se une al Grupo 2 de Desaparecidos de la Brigada Central para ayudar a quienes atraviesan situaciones como la que ella misma pasó y que todavía no ha logrado superar. En dicho equipo se topará, entre otros, con el personaje de Iglesias, Rodrigo Medina, un Subinspector de Policía "un poco desobediente en algunos momentos, pero es porque él está muy convencido, es muy decidido y se toma licencias por su intuición. Puede pecar un poco de listillo, al seguir patrones", tal y como explicaba el madrileño en una entrevista para FormulaTV, realizada un mes después del lanzamiento.

Aún así, Medina es un personaje simpático y divertido que considera su relación con el equipo como algo meramente laboral, un lugar de paso en el que trabaja duro, con el fin de alcanzar el objetivo de ir progresando en el escalafón. El agente es, junto a Sonia, uno de los personajes con mayor protagonismo en la primera temporada, mientras se va mostrando una relación cada vez más cercana entre ambos, de la que Maxi destacó que "ella destaca, es superior a él y hay un punto de admiración que va a ir creciendo". Una relación que el intérprete reconocía disfrutar, al igual que el hecho de "trabajar con Michelle Calvó", mientras que su personaje se esfuerza por huir de toda relación estable y se centra en disfrutar de la vida, sin complicaciones. Iglesias, de hecho, tendrá ocasión de volver a ponerse en la piel de Medina en la segunda temporada, confirmada a finales de 2020, tras una primera temporada en la que el madrileño tuvo la oportunidad de volver a trabajar con uno de sus viejos compañeros de trabajo: Luis Fernández, quien diera vida a Culebra, hermano del personaje de Maxi en 'Los protegidos'.