Mayka ('La isla de las tentaciones') admite un acercamiento a Tony Spina: "Hemos quedado alguna vez"

El 'El debate de las tentaciones' de este domingo comenzó con el reencuentro entre Mayka y Pablo. Ella fue la primera en entrar al plató, donde se volvió a ver las caras con Óscar, el soltero con el que estuvo en 'La isla de las tentaciones 2'. Su relación no fue más allá y la exparticipante confiesa que al ver al tentador ya no siente nada. "Es normal que no sienta nada porque ya está con otro chico", lanzaba Óscar nada más comenzar el programa.

Mayka Rivera junto a Nagore Robles en 'El debate de las tentaciones'

Recientemente Carlos Lozano desmentía estar saliendo con la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', motivo por el cual los colaboradores se sorprendieron de que Mayka tuviera tan pronto un nuevo amor. Carlos Sobera no tardaba en preguntar a Mayka por su nueva relación, si bien fue Suso Álvarez el que contestó por ella: "Se rumorea que con el exnovio de Makoke y de Oriana, Tony Spina". La joven no pudo esconder su sonrisa y confirmó la información que acababa de proporcionar el tertuliano. "Lo conozco de haber quedado alguna vez. Pero de ahí a estar con él es otro paso", explicaba.

Unos minutos más tarde, Pablo hacía su aparición en el plató y, al enterarse de que su exnovia y Tony Spina se estaban conociendo, no se sorprendía en absoluto. "Le gusta desde hace un montón. Cuando estaba conmigo le seguía en redes y ya le gustaba", confirmaba también la expareja de Mayka. Fue en ese momento cuando ella desvelaba el momento en el que conoció a la expareja de Makoke y Oriana Marzoli. "Yo lo conocí en un bolo y me dijo de pasar la noche juntos. Yo tenía pareja y por eso no le fui infiel. Estaba enamorada de Pablo en ese momento", afirmó Mayka.

"Creo que hacéis una buena pareja"

Kiko Matamoros se enteraba de esta exclusiva información en directo después de haber tenido sus rifirrafes con Spina, quien estuvo con la expareja del tertuliano, Makoke. Con sorna, reaccionaba a la noticia: "Me parece que hacéis buena pareja, os podéis entender muy bien. Muy del estilo los dos. Me parece que tienen personalidades que pueden llegar a relacionarse bien. Tony es un chico básico y es un buen tío, creo que es un buen chaval. Es básico de que no es muy complicado. Y ella es buena chica", declaraba el colaborador de 'Sálvame'.