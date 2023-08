'Me resbala' se cae de bruces en su salto a Telecinco al anotar un insuficiente 7,97% de media

Por Redacción |

'Me resbala' se enfrentaba a una nueva oportunidad con su marcha a Telecinco. El programa de Shine Iberia, maltratado durante sus últimos años en Antena 3 con dilatados parones y emisiones intermitentes, afloraba de nuevo en Mediaset con Lara Álvarez al frente y con un elenco de concursantes liderado por Santiago Segura, Anabel Alonso, Edu Soto, Florentino Fernández, Lorena Castell, Paz Padilla o Cristóbal Soria, entre otros. De este modo, se entretejían nuevos rostros con otros ya conocidos dentro del formato, pero ni las novedades ni las señas de identidad han logrado calar entre el gran público.

Caída en picado

La cota más alta alcanzada por la sexta edición de 'Me resbala' se registra el mismo día de su estreno, el 27 de junio, cuando cincela un 11,7% de share. Sin embargo, en esa jornada, en la que convence a 1,077 millones de espectadores, no logra su mejor seguimiento, que llega una semana después al aumentar ligeramente la cifra a 1,091 millones de televidentes pese a bajar a un 10,4% de cuota. Aun así, este es el arranque más bajo de la historia del formato, que de la primera a la quinta edición anotó un 17,9%, 14,7%, 15,9%, 14,5% y 13,2%, respectivamente, en sus emisiones iniciales.

Audiencias de 'Me resbala', en Telecinco Nº Gala Fecha Espectadores Share Gala 1 27/06/2023 1.077.000 11,7% Gala 2 04/07/2023 1.091.000 10,4% Gala 3 11/07/2023 906.000 9% Gala 4 18/07/2023 887.000 8,7% Gala 5 25/07/2023 687.000 7,1% Gala 6 01/08/2023 733.000 7,4% Gala 7 08/08/2023 642.000 6,8% Gala 8 15/08/2023 540.000 6,2% Gala 9 22/08/2023 424.000 4,5% Media Junio - Agosto 776.333 7,97%

Estreno eclipsado y sorpasso fratricida

El estreno de 'Me resbala' en la época veraniega ya condicionaba su potencial consumo de cara al público, pero lo cierto es que sus competidoras no han necesitado grandes alardes para superarla. En primer lugar, Antena 3 ha mantenido de manera constante, como ya es habitual, 'Hermanos' en la segunda noche de la semana, superando con cada vez más solvencia a la recién llegada. Además, el buque insignia de Atresmedia opacó aún más el lanzamiento de 'Me resbala' con la entrevista a Pedro Sánchez en 'El hormiguero'.

Sin embargo, el humor de 'Me resbala' sí se impuso al cine de La 1 en sus dos primeras semanas, pero el viraje hacia 'Lazos de sangre' permitió a la pública imponerse en todos los enfrentamientos con la excepción del primero. Para elevar esa racha, TVE logró dominar en la noche del 22 de agosto con 'Grand Prix'. Más preocupante es que laSexta llegara a superar la propuesta de Telecinco el 18 de julio con "Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal" y que estuviera a punto de conseguirlo en otras ocasiones. Aunque, sin duda, el mayor ejemplo del declive lo denota su contraste con 'Código 10', que desde el inicio de agosto se fue aproximando y llegaría a superar a su hermana en tres ocasiones.