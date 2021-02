Mediaset apuesta por el drama turco con 'Ömer: Sueños robados (Yarali Kuslar)'

Si algo se ha aprendido a lo largo del 2020 y principios de 2021 es que las series turcas están a la orden del día. Se ha convertido en uno de los principales reclamos en los canales de temáticos femeninos de Nova (Atresmedia) y Divinity (Mediaset). Algunas de las telenovelas han llegado a tener tanto éxito, que directamente se emiten en horario de prime time en canales principales como Antena 3 y Telecinco.

Gizem Arıkan y Emre Mete Sönmez en 'Ömer: Sueños robados (Yarali Kuslar)'

Este último grupo suele quedarse con la series de comedia, sin embargo, van a empezar a incluir ficciones dramáticas gracias a los altos datos de audiencia que han obtenido recientemente ficciones como 'Mujer (Kadin)' o 'Mi hija', contenidos que emite su principal competencia. Tal y como ha confirmado FormulaTV, Mediaset ha comprado los derechos de una llamativa serie de este género, 'Ömer: Sueños robados (Yarali Kuslar)', el drama emitido en 2019 en Turquía.

La ficción cuenta la historia de Meryem (Gizem Arıkan), una chica que lleva cinco años haciéndose cargo de la educación y crianza de su hermano adoptivo Ömer (Emre Mete Sönmez). Lo que parece una relación de lo más normal en realidad esconde un oscuro secreto del que la joven no es consciente: su hermano es el hijo secuestrado de hombre rico, Levent Metehanoglü (Ali Yasin Özegemen). Este aparecerá en sus vidas inesperadamente. Una trama completamente diferente a lo que se puede ver en Mediaset, cuyo último fichaje, 'Love is in the air', no ha estado a la altura de la competencia.

Otro fichaje de corte dramático

'Mi hogar, mi destino (Doğduğun Ev Kaderindir)' se estrenará pronto en Divinity. Se trata del primer drama realizado por Demet Özdemir, intérprete que participó en las conocidas 'Erkenci Kus: Pájaro soñador' o 'Habitación 309', entre otras. Es una serie de éxito que sigue en emisión en Turquía, donde se están viendo los capítulos de la segunda temporada. En este caso cuenta la historia de amor entre Zeynep (Özdemir) y Mehdi (İbrahim Çelikkol). Ella es una chica muy trabajadora que intenta mantener a su familia, mientras que él no tiene ningún intéres en el matrimonio.