Por Fidel Conejero |

Antena 3 ya prepara la próxima edición de 'La Voz'. El talent show musical, presentado de nuevo por Eva González, contará con Mika, Lola Índigo, Melendi y Pablo López como coaches de su nueva temporada, cuyas grabaciones arrancarán próximamente.

El nuevo equipo combina regresos, cambios de versión dentro del propio formato y la vuelta de uno de los nombres más vinculados a la etapa inicial de 'La Voz' en España. Mika y Pablo López repiten en las sillas rojas de la edición adulta, mientras que Lola Índigo da el salto desde 'La Voz Kids'. Por su parte, Melendi regresa al formato después de haber sido uno de los coaches originales de 'La Voz' en su etapa en Telecinco.

Lola Índigo, de 'La Voz Kids' a 'La Voz'

La presencia de Pablo López es una de las más reconocibles dentro del universo de 'La Voz'. El artista malagueño ha participado como coach en 'La Voz', 'La Voz Kids' y 'La Voz Senior', y es el único que ha conseguido ganar en las tres versiones del formato. En esta nueva edición volverá a ocupar una de las sillas de Antena 3, compaginando el programa con su actividad musical.

También repiteque, además de repetir, ya cuenta conen la franquicia. Además de su paso por 'La Voz' en España, el artista internacional ha sidoy ha participado como juez en, por lo que conoce bien la dinámica de los talents musicales desde distintos mercados europeos.

Mika, Lola Índigo, Pablo López y Melendi, coaches de 'La Voz'

La principal novedad femenina será Lola Índigo, que ya formó parte de 'La Voz Kids' y ahora se incorpora a la edición adulta donde ya participó como asesora en 2022 y 2023. La artista granadina llega tras consolidarse como una de las figuras más populares del pop urbano español y después de haber desarrollado una carrera muy vinculada al directo, la danza y los grandes espectáculos musicales.

El cuarto asiento será para Melendi, uno de los nombres históricos del formato en España. El asturiano fue uno de los coaches originales de 'La Voz' durante su etapa en Telecinco, cuando el concurso comenzó su recorrido en nuestro país. El cantante también ha participado en 'La Voz Kids' y 'La Voz México' y su regreso supone recuperar a uno de los perfiles más reconocibles de las primeras temporadas del talent.

La última temporada de 'La Voz' promedió un 13,5%

Antena 3 pone en marcha esta nueva temporada después de que la anterior edición cerrase su recorrido como una de las principales ofertas del viernes por la noche. El programa promedió un 13,5% de cuota de pantalla y 1.064.000 espectadores. El talent también obtuvo un seguimiento destacado entre el público joven. En el target de 13 a 24 años, la última temporada alcanzó un 15,7% de cuota media, por encima de su promedio general.

'La Voz' es una producción de Atresmedia en colaboración con ITV Studios Iberia. El formato, creado por ITV Studios, cuenta con adaptaciones en numerosos territorios y seguirá disponible fuera de España a través de Antena 3 Internacional y la versión internacional de Atresplayer.