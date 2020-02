Melodifestivalen 2020: Victor Crone y Hanna Ferm se clasifican en la cuarta y última semifinal

Por fin hemos visto todas las actuaciones que optan a llevarse la victoria en el Melodifestivalen 2020 que la cadena sueca SVT está celebrando desde hace ya cuatro semanas. La televisión emitió el pasado sábado 22 de febrero la cuarta y última semifinal del formato musical en el que se elegirá al representante de Suecia para el Festival de Eurovisión 2020. Una vez emitida la gala por fin se lanzaron todos los temas en plataformas digitales y las actuaciones pueden ser visualizadas oficialmente en las plataformas de vídeos mundiales. Ahora sí, el final de la competición está más cerca que nunca.

Victor Crone y Hanna Ferm (Melodifestivalen 2020)

En esta cuarta semifinal parecía que no habían demasiadas dudas sobre la identidad de los dos clasificados directos para la gran final. Y sí, todos los pronósticos se hicieron realidad. Victor Crone y Hanna Ferm fueron los elegidos para competir directamente en la gala definitiva del Melodifestivalen 2020. Él lucha por su billete a Róterdam con el tema "Troubled waters" y una puesta en escena en la que juega (y mucho) con efectos visuales, con proyecciones y un gran juego lumínico. Lo hace después de haber sido representante de Estonia en Eurovisión 2019. ¿Logrará el favor de la audiencia y repetirá su experiencia eurovisiva por segundo año consecutivo o se quedará en el camino?

Por su parte, Hanna Ferm (y su ventilador) intentarán luchar con la victoria en la gran final y lo harán con el medio tiempo "Brave". La artista logró la victoria, superando así al dúo formado por Ellen Benediktson & Simon Peyron, que llevarán su "Surface" a la repesca y a Frida Öhrn, que con la canción "We are on" tampoco consiguió la victoria pero que sí tendrá una segunda oportunidad en el llamado Andra Chansen. Por su parte, William Strid ("Molnljus"), Jakob Karlberg ("Om du tror att jag saknar dig" y Nanne Grönvall ("Carpool karaoke") no lograron la puntuación suficiente y fueron los eliminados de la noche, sin opción ninguna a seguir compitiendo.

Los duelos del Andra Chansen

De esta forma, ahora restan dos galas para conocer al vencedor de este Melodifestivalen. La que emitirá SVT el sábado 29 de febrero es la llamada Andra Chansen, o segunda oportunidad. Y en ella viviremos cuatro duelos de los que saldrán los cuatro clasificados para la gran final. Se enfrentarán Anis don Demina y Ellen Benediktson & Simon Peyron en el primer duelo; Malou Prytz y Paul Rey en el segundo duelo; Felix Sandman y Frida Öhrn en el tercer duelo y Mendez feat. Alvaro Estrella y Drängarna en el cuarto. Solo cuatro de estos artistas lucharán en la gran final en la que ya están confirmados Anna Bergendahl ("Kingdom come"), Dotter ("Bulletproof"), Hanna ("Ferm Brave"), Mariette ("Shout it out"), Mohombi ("Winners"), Robin Bengtsson ("Take a chance"), The Mamas ("Move") y Victor Crone ("Troubled waters").