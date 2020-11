Melyssa, al ver su asalto a Villa Montaña en 'El debate de las tentaciones': "Me da vergüenza y pena"

La noche del domingo 1 de noviembre, Carlos Sobera se colocó al frente de la última entrega de la segunda edición de 'El debate de las tentaciones', en el que se produjeron los últimos reencuentros para saldar cuentas pendientes. Entre ellos, estaban Melyssa Pinto y Tom Brusse, quienes pudieron repasar algunos de sus momentos en 'La isla de las tentaciones', entre los que estaba el famoso e improvisado asalto de Pinto a Villa Montaña, donde estaba alojado su ahora exnovio.

Melyssa recuerda su asalto a la villa de Tom Brusse en 'La isla de las tentaciones'

"Yo soy así. Me llevó a una situación extrema y actué como lo sentía", confesó Pinto, tras repasar algunos de sus peores momentos, como respuesta a si su comportamiento habría cambiado de volver a vivir la experiencia. "Si me hacen daño, si me siento desesperada, soy así", añadió la diseñadora, quien reconoció que se había aferrado tanto a Brusse porque "siempre he sido una persona que necesita estabilidad, seguridad. Siempre he soñado con tener una familia. Tom siempre me ha hablado con mucha seguridad de eso y era como perder el futuro con él".

"Fue muy difícil porque no podía creerlo ni creer que todo fuera mentira", afirmó Melyssa, quien admitió incluso que, durante el reality, "pensaba que solo iba a ver besos y que quizá podía perdonarlo". Además, la diseñadora tuvo ocasión de recordar su enfado por el "lametazo" que Tom le había dado a una de las tentadoras en los primeros días de la experiencia y explicar lo ocurrido. "Quiero que quede claro que no es el lametazo, es la traición", aclaró Melyssa, quien "creía que me iba a respetar", pero acabó viendo "una persona que yo no conocía".

"Debería haber pedido una explicación"

"Me convenció de que quería comprobar que no iba tener ningún flechazo", reconoció Melyssa, al hablar de las razones por las que ingresó en el reality, tras lo cual confesó que "insegura soy, no lo voy a negar, pero no ha habido problemas". Después, la diseñadora pudo ver imágenes de su inesperado asalto a Villa Montaña, donde estaba alojado su ahora exnovio. "Esa Melyssa sale en una situación extrema", recordó la exparticipante, tras lo cual señaló que Tom "quiere vender que es un caballero porque quiere serlo, pero realmente no lo es". "Me da vergüenza y pena. Veo que estoy en una situación extrema que no estoy controlando", valoró Melyssa, quien admitió que "quizá debería haberle pedido una explicación antes de estallar".