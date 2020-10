Tom Brusse ('La isla de las tentaciones 2'): "Melyssa Pinto me decía que se quería matar"

Sin lugar a dudas, el universo de Tom Brusse y Melyssa Pinto ha dado mucho de que hablar durante 'La isla de las tentaciones 2' y lo sigue haciendo una vez terminada la edición, aunque ya por caminos separados. Él, que ahora tiene una relación con Sandra Pica, ha hablado con Lecturas de la que fue su novia, sin ningún tipo de tapujos.

Melyssa y Tom en 'La isla de las tentaciones 2'

"Melyssa y Sandra son incomparables", declara Brusse antes de dar más detalles de cómo es cada una de ellas: "Melyssa estaba todo el día en pijama y Sandra está todo el día desnuda. (...) Han dicho que soy machista porque dije que no quería que Melyssa fuera a cenar conmigo en chándal", recuerda, dando la siguiente explicación: "Ella sabe a qué tipo de restaurantes voy". El francés, que presume de ser un hombre de negocios, asegura que si continuaran siendo pareja Melyssa y él, le habría ayudado encantado a su marca de ropa, pues "ahora compra ropa para venderla más cara. Eso no es diseñar".

Durante la entrevista, Sandra no se ha quedado callada y ha asegurado que "Melyssa podía llamar cuarenta veces en una hora a Tom", demostrando así que es una chica muy celosa. Además, la actual novia de Tom recuerda sobre la anterior que "le decía que pusiera la cámara para comprobar que no estaba conmigo". Esta se muestra muy convencida y segura de estar con Tom y no duda en cargar todavía más contra Pinto revelando las que creen que son sus verdaderas intenciones en todo este conflicto: "Nos quiere ver separados".

"Me acosté con ella por pena"

El participante de 'La isla de las tentaciones' no se ha cortado a la hora de hacer una serie de comentarios bastante llamativos, como que "Melyssa Pinto me decía que se quería matar". Unas duras palabras que bien seguro que la extronista de 'Mujeres y hombres y viceversa' responderá muy pronto en algún plató de televisión o realizando alguna entrevista en alguna publicación. Paralelamente, Brusse da detalles de la que pudo ser una posible reconciliación entre ambos y es que cuenta que "al día siguiente de romper, Melyssa me quería perdonar. Gritaba y lloraba. Se me partió el corazón y me acosté con ella por pena".