Mayka ('La isla de las tentaciones 2') admite que se acostó con Pablo porque "le daba morbo que la odiara"

Mayka Rivera y Pablo Moya terminaron su relación en 'La isla de las tentaciones 2' por la infidelidad de Rivera con Óscar Ruiz. Tres meses después, la pareja volvió a verse y tomaron la decisión de tener una ruptura cordial, algo que parece haber ido más allá, pues, según ha confesado recientemente Mayka en 'Sábado deluxe', Pablo y ella llegaron a acostarse después.

Pablo Moya y Mayka Rivera en 'La isla de las tentaciones 2'

La exparticipante del reality visitó el programa presentado por Jorge Javier Vázquez junto a Óscar, Andrea Gasca y Cristian Jerez para atar todos los cabos sueltos que se han quedado tras su paso por la República Dominicana. Rivera afirmó que había mantenido relaciones sexuales con su expareja tras haber roto con Ruiz porque le daba morbo que le odiara. "Fue un calentón que tuvimos y ahí quedó la cosa", confesaba. "Él no quiso volver conmigo, quería acostarse conmigo... y yo también".

Ante esta revelación, Óscar se ha mostrado molesto. Según ha explicado el tentador, Mayka le había negado en varias ocasiones que fuese a volver con su expareja. Sin embargo, la exparticipante considera que no tiene que darle explicaciones a Ruiz, ya que en ese momento ellos habían terminado. La invitada de 'Sábado deluxe' explicaba que ella aún tenía sentimientos por Moya y que se dejó llevar. En la actualidad Rivera "está conociendo" a Tony Spina, algo que ya afirmó en una entrega de 'El debate de las tentaciones'.

La proposición de Tom Brusse

Han sido los "villanos" de 'La isla de las tentaciones 2', ya que han sido los más criticados por su comportamiento en la isla. Curiosamente, Rivera ha afirmado que Brusse le propuso quedar a solas, estando ya con Sandra Pica. El polígrafo de Conchita ha corroborado la versión de la exparticipante del reality y en ese momento se ha producido un gran revuelo en el plató de 'Sábado deluxe'.

Los colaboradores pedían más detalles a Rivera sobre la proposición de Brusse. Ambos coincidieron durante la grabación de 'La isla de las tentaciones: Tres meses después', momento en el que Tom y Sandra confirmaban que habían empezado a salir juntos: "Me dijo que si estaba en Madrid, le dije que sí y me dijo 'pues toma apunta mi teléfono y quedamos, nos tomamos algo'", explicaba Mayka. La expareja de Moya, admitía que le respondió al francés que le escribiría por Instagram solo "para no quedar mal", pero que en ningún momento se planteó verse con él.