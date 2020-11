Melyssa y Tom se derrumban en 'El debate de las tentaciones': "Ahora sí puedo cerrarlo completamente"

El domingo 1 de noviembre, Telecinco emitió la última entrega de 'El debate de las tentaciones', de la segunda edición de 'La isla de las tentaciones', en la que Melyssa Pinto y Tom Brusse tuvieron ocasión de reencontrarse una última vez ante las cámaras, con Sandra Pica, actual pareja del empresario. Una larga conversación, con Carlos Sobera y los colaboradores del programa presentes, que acabó con la antigua pareja sumida en llanto y cerrando definitivamente el capítulo de su relación de forma cordial.

Melyssa y Tom rompen a llorar en la recta final de su reencuentro en 'El debate de las tentaciones'

Durante el encuentro de la antigua pareja, Tom volvió a defender que había sido Melyssa quien había querido recuperar la relación, ante la perplejidad de la diseñadora. "Como tenía miedo, le pedí tiempo", justificó el marroquí, quien acabó afirmando que, junto con Sandra, habían acordado enviar mensajes a Pinto para dejar en el aire una ruptura definitiva y evitar que causarle daño a Melyssa. Algo que acabó provocando que Pinto y Brusse se acabaran acostando cuando, supuestamente, el empresario había comenzado ya una relación con Sandra. "No me engañes, era lo único que necesitaba. Me da rabia saber que no solo tú te has reído de mí, sino también ella", le reprochó Pinto a Tom en medio de un acalorado debate.

"Era la única manera que pensábamos que te iba a consolar", juró entonces Sandra, ante una emocionada Melyssa. "De verdad que lo siento si piensas que te he engañado. No lo he hecho. O lo he hecho sin querer", declaró Brusse, quien añadió que, tras concluir el reality, se sentía "perdido". "Claro que te quería, no te voy a olvidar de un día para otro, pero no quería seguir así en mi vida", añadió el empresario, ante lo que Pinto recordó un audio que le había enviado, en el que le pedía "una explicación para cerrar la puerta". "Necesitaba entender por qué me hiciste pensar que querías que te perdonara y, después, te fuiste. Si tú ahora me lo dices, te lo agradezco. Me siento aliviada", reconoció Melyssa, al borde del llanto.

"Yo quería ver algo de empatía"

Melyssa, Tom y Sandra, cara a cara en 'El debate de las tentaciones'

La tristeza en la declaración de Pinto acabó contagiando a Brusse, mientras la diseñadora aseguraba que entendía que se hubiera enamorado de otra, aunque "no es justo que después juguéis conmigo". "Podéis pensar que soy la víctima de España, pero, ¿si te hubiera pasado a ti, Sandra? ¿En dos semanas, cómo te pusiste?", recordó Melyssa, haciendo referencia al bajón que la extentadora sufrió con la marcha de Tom del reality. "Yo no te echo la culpa, porque tú estás en tu derecho de hacer lo que hiciste", afirmó entonces Pinto, hacia Sandra, mientras Tom rompía a llorar. "En todo este tiempo solo ha habido rabia y por eso ha pasado todo esto", explicó Melyssa, después de unos minutos en los que tanto ella como su exnovio se desahogaron a base de lágrimas.

"Yo no lo quería ver llorar", reconoció Pinto, tras lo cual Sandra defendió que "todo el mundo cree que es frío y calculador, pero yo sé que es así". "Nunca quise jugar con ella", manifestó Brusse, tras lo cual su exnovia confesó que "yo quería ver algo de empatía. Lo que me jorobaba era ver que le daba igual". "Evidentemente no te lo voy a agradecer, pero te perdono. Creo que así me ayudo a mí misma y no te deseo ningún mal", declaró Melyssa, aún emocionada. "Te pido perdón por todo, no quería jugar contigo. Lo he hecho mal", confesó por su parte Tom. "Ahora sí puedo cerrarlo completamente", concluyó Melyssa, tras lo cual Sandra explicó que Brusse "no se siente orgulloso ni se siente bien" por lo que había hecho en el reality. "Por estar expuesto, se juzga muchísimo más. Creo que es normal que por cariño o respeto se pidan perdón", concluyó la extentadora.