La pulla de Melyssa a Sandra en 'El debate de las tentaciones': "Yo no necesito hacer montajes como tú"

El domingo 1 de noviembre, Telecinco emitió la última entrega de 'El debate de las tentaciones', en la que Melyssa Pinto tuvo ocasión de reencontrarse con su expareja, Tom Brusse, y la actual pareja del empresario, Sandra. Una persona con quien Melyssa chocó incluso antes de que llegara a plató, en una breve conexión en directo en la que la diseñadora no dudó en lanzar una pulla sobre el supuesto montaje que habrían acordado Sandra y Tom.

Sandra y Melyssa, enfrentadas antes de verse cara a cara en 'El debate de las tentaciones'

Tom fue el primero en llegar a plató, donde defendió que "nadie me conoce, habláis por hablar", ante las críticas de los colaboradores. "Insinuaste a otras personas que ibas a 'La isla de las tentaciones' por fama. Para la fama que has conseguido, yo prefiero quedarme en casa", le echó en cara Melodie Peñalver, mientras que Kiko Matamoros apuntó a que dicha mala fama "no es por una infidelidad, es por tu insensibilidad ante la situación" de Melyssa. "Sabías hasta dónde podía llegar su sufrimiento. Te ha dado lo mismo", acusó el colaborador antes de que el programa conectara con Sandra, quien no dudó en cargar contra Melyssa.

"Siempre es la misma versión. Tiene las frases en la cabeza y no sale de ahí. No se le puede interrumpir porque se le cae el discurso", declaró la actual pareja de Brusse, momento en el que Pinto le lanzó una dura pulla. "Yo no hago montajes como tú. Yo no necesito prepararme nada, cariño", replicó la diseñadora, ante lo que Sandra señaló que "no voy a discutir nada". "No me ataques y yo no lo haré", aseguró Melyssa, tras lo cual añadió que "a mí no se me cae ningún discurso porque yo digo la verdad". En una conexión posterior, la extentadora recalcó que "desde que salimos de la isla, he estado a su lado" y confesó haber estado al tanto de los mensajes que Pinto y Brusse habrían intercambiado tras el reality, en los que Tom le habría pedido tiempo ante la posibilidad de retomar la relación.

"Sentí vergüenza ajena"

"No seas ingenua, tía, que estaba quedando contigo y conmigo", estalló Melyssa, poniéndose en pie al escuchar las palabras de Sandra. "No tengo nada en contra de ti. Es más, me gustaría saber la verdad, porque ni siquiera sabía que estaba contigo en Madrid y me he enterado hoy, al darme cuenta de muchas cosas", aseguró Melyssa, antes de pedirle a la extentadora que "date cuenta de las cosas porque te está engañando igual que a mí". Minutos después, Sandra entró en plató, donde la actitud de ambas fue mucho más cordial, hasta el punto de que la novia de Tom se disculpó por las declaraciones que había lanzado contra Pinto en el reality. "Perdón por eso. Cuando me vi, sentí vergüenza ajena", reconoció Sandra, quien añadió que "lo dije al límite y me da vergüenza entrar de esta forma".