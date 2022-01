La noche del lunes 10 de enero, Telecinco emitió la última entrega de 'El debate de las tentaciones' antes del desenlace de 'La isla de las tentaciones'. Por ello, el programa mostró un adelanto de los distintos reencuentros de los protagonistas, momento en el que Nagore Robles habló sin tapujos de las sensaciones que habían generado en ella la pareja formada por Zoe Mba y Josué Bernal, a quienes había conocido durante su paso por 'Mujeres y hombres y viceversa', a lo largo del reality.

Nagore, muy crítica con la trayectoria de Zoe y Josué en 'La isla de las tentaciones'

En el adelanto, se podía ver a una Mba muy feliz al ver cómo Bernal se aproximaba a la hoguera por el pasillo de las antorchas, antes de que ambos se abrazaran con cariño. "Vengo temblando", reconocía el marbellí, que incluso había coincidido con su pareja al elegir el color azul para su ropa, "para ir los dos a juego, por si salimos juntos de aquí". Sin embargo, en plató, lejos de mostrarse conmovida por las imágenes, Robles lanzó una contundente crítica contra la pareja por el comportamiento que habían mostrado a lo largo del reality.

"Esto puede sonar un poco a Mercedes Milá, con 'mis niños de 'Hombres y mujeres y viceversa'', pero honestamente, me han decepcionado mogollón, me parecen una estafa los dos", comentó la colaboradora, sin tapujos. La vasca, de hecho, criticó de la pareja que "no han soltado las riendas en ningún momento. Es verdad que Zoe es mucho más impulsiva, pero he visto muy estratega a Josué", tras lo cual recordó el hecho de que el marbellí le había insistido a su novia que fuera "inteligente, piensa" cuando irrumpió de forma inesperada en su hoguera. "Creo que habían planificado todo este reality, de 'voy a dar juego, tú no te preocupes'", apostó Robles.

???? #TentacionesDBT9 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/EqfNooHfxy — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 11, 2022

"No me creo nada"

"Es más, hay un momento en el que él suelta una frase y el resto de las compañeras se quedan pasmadas, pero Zoe dice: 'ay, pues acabo de reconocer a mi novio'. ¿Tu novio, el que está tonteando con otras, y además dice que le atraen, que le gusta gustar?", criticó la colaboradora, antes de reconocer que "me dio la sensación de que era como una frase clave entre ellos". Una opinión que fue secundada por Terelu Campos, quien había comentado con una amiga el hecho de que "no me creo nada a esta pareja. No me gusta su actitud". "Tengo que reconocer que Zoe ha tenido momentos que me ha gustado, porque al principio me desquiciaba. Y Josué me parece que lo tiene todo controlado al milímetro", añadía la compañera de Robles.