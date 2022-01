Tras darse a conocer el abandono de 'La isla de las tentaciones' por parte de Darío Sellés como de su novia, Sandra Férriz, la murciana visitó el plató de 'El debate de las tentaciones' la noche del lunes 10 de enero. Una cita en la que la novia de Sellés ya no achacó la culpa de sus errores al alicantino, sino que entonó el mea culpa y recalcó lo mucho que había aprendido tras su paso por el reality.

Sandra Barneda entrevista a Sandra Férriz en 'El debate de las tentaciones'

Puesto que Sellés fue quien decidió primero abandonar solo el reality, Sandra Barneda quiso saber si, en caso de que el alicantino "hubiera decidido que se iba contigo, cuál habría sido tu respuesta". "En ese momento, solo pensaba en mí. Creo que tomamos la mejor decisión", aseguraba Férriz, antes de entrar en plató, momento en el que confesó sentirse "nerviosa y con ganas de poder explicarme". "No estoy orgullosa de lo que he hecho, pero se me ha metido mucha caña", añadía la murciana. Con la gala ya más avanzada, la presentadora recibió a Férriz en el plató, donde la exnovia de Sellés reconoció que su paso por el reality "ha sido complicado".

"Me arrepiento de varias cosas. Lo primero, de haber entrado con la mentira por delante", admitió la murciana, quien se había visto a sí misma durante la emisión del programa "y me sentí muy mal". Asimismo, Férriz insistió en que la decisión de ocultar su infidelidad previa al reality "fue algo mutuo", lo que no convenció del todo a los colaboradores, cuando habían optado por achacar a Sellés la imagen de posible "infiel", algo que la murciana asoció con el hecho de que "yo siempre he sido una persona muy desconfiada". "Cuando hay algo que me sienta mal, saco mi carácter y eso es un error", valoró además la expareja del alicantino que, al abordar su relación, señaló que "entiendo que juzguéis por lo que estáis viendo, pero hay un pasado". De hecho, Férriz recordó que llegó un momento en el que "me duele mucho la decepción que me llevo con el paso del tiempo y veo que la relación no es la misma", pero "estoy tan enganchada a él, que no soy capaz de dar el paso de romper".

Sandra ya está en plató: "Me arrepiento de haber entrado con la mentira por delante"



???? #TentacionesDBT9 https://t.co/aRYuaXgbVm pic.twitter.com/Bwt7H7sOi5 — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) January 11, 2022

"Me sentí vendida por Darío"

"Me he pensado que Darío se ha reído mucho de mí, y eso es un problema mío", aseguró además la exnovia de Sellés, tras lo cual declaró que "yo soy una persona que requiere mucha comunicación y él es todo lo contrario. Yo eso no lo sé interpretar y pienso que, en el fondo, no me quiere". Asimismo, Férriz habló de su relación con Rubo, con quien "desde el minuto cero, me llevo muy bien con él, porque es un apoyo muy importante". La murciana incluso admitió sobre su morreo con el soltero que "lo que me lleva a hacer eso es el rencor. Me sentí vendida por Darío", puesto que ocurrió después de que el programa le mostrara a Sellés hablando de su infidelidad, sin desvelar que había sido destapada por Sergio.

"La única verdad que dijo Sergio es que tuve un desliz antes de 'La isla de las tentaciones'", aseguró Férriz, para después criticar del soltero que "quería su momento de fama y su protagonismo, pero la verdad es la que es" y asegurar que su infidelidad fue "todo improvisado". Ya en la recta final del programa, la murciana manifestó sobre la experiencia en el programa que "me quedo con lo que he aprendido". "Es verdad que lo he pasado muy mal y ha sido muy duro, pero el crecimiento personal que yo me llevo... entré superpreocupada por que me juzgasen y he salido apostando por mostrarme como soy. Quien me quiera, bien. Y quien no, pues nada", concluyó la exnovia de Sellés.