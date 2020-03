Mercedes Milá, enfadada por no haber sido invitada al 30 aniversario de Telecinco: "No quieren hablar de 'GH'"

Durante muchos años, Mercedes Milá fue el rostro más emblemático de Telecinco. 'Gran Hermano' supuso un hito con el comienzo del nuevo milenio y una manera diferente de entender la televisión y allí estaba la periodista siendo su conductora. Sin embargo, y tras años fuera de la cadena, se encuentra dolida por no haber sido invitada al 30º aniversario de la cadena principal de Mediaset.

Mercedes Milá en una gala de 'Gran hermano'

"Resulta que celebran los 30 años de Telecinco y no he recibido ni una sola invitación. Y hacen una fiesta y hacen no sé qué y hacen no sé cuántos. ¿Tú crees que es normal?", explicaba enfadada en una entrevista para "Espècies protegides" el pasado 6 de marzo tras ser preguntada por si estaba a gusto haciendo 'Scott y Milá'. La indignación de la presentadora siguió de manifiesto al asegurar que sí que aparece en el vídeo de los 30 años de la cadena, pero solo en una pequeña parte: "Han puesto un trozo del primer programa y de los concursantes. Eso sí, pequeñito en comparación con lo que significó 'Gran Hermano'".

Sin embargo, Milá tiene una explicación a por qué ha ocurrido esto: "Ahora ellos no quieren hablar de 'Gran Hermano' porque como tuvieron ese problema con la denuncia de la chica que... Ya sabes". La de Esplugues de Llobregat hace referencia al caso de la presunta violación a Carlota Prado dentro de la casa que provocó la fuga de anunciantes de 'GH VIP 7' y la posterior cancelación de 'GH Dúo 2'. Cabe recordar que Mercedes Milá estuvo presente desde el inicio de 'GH' hasta 'GH 16', pasándole el testigo a Jorge Javier Vázquez, y a excepción de 'GH 3', edición presentada por Pepe Navarro.

Los 30 años de Telecinco

Telecinco está recuperando espacios y personalidades míticos de sus 30 años a través de sus programas actuales. Ese es el caso de 'Aquí hay tomate', que regresará el 9 de marzo en 'Sálvame', o de la visita de María Teresa Campos a Ana Rosa Quintana, quien fue su rival durante muchos años y que terminó quedándose con la supremacía de las mañanas.