Mercedes Milá ficha por Televisión Española para presentar un formato de entrevistas

Por Héctor Alabadí |

Radiotelevisión Española va a por todas. La entidad pública continúa con su lucha para ser competitiva y aprovechar la debilidad de Mediaset España en tiempos de crisis de audiencia. No están dispuestos a perder el puesto de La 1 como la segunda cadena más vista del país. Y, como ya han demostrado a lo largo del año, la incorporación de reconocidos profesionales a su plantilla es uno de sus objetivos. Raquel Sánchez Silva, Paula Vázquez, Ramón García, Jordi González o Jaime Cantizano son algunos de los presentadores que han estado o están al frente de las principales apuestas del canal. Pero no son los únicos.

Mercedes Milá

para conducir un programa muy en la línea de ' Milá vs. Milá ', que presentó en Movistar Plus+. 'No sé de qué me hablas' es el título de este formato producido por Zanskar, la compañía que está detrás de los últimos proyectos de la periodista catalana, como ' Scott y Milá '.

Este formato aprovechará el extraordinario archivo histórico de Radiotelevisión Española para demostrar, a través de entrevistas a personajes míticos relacionados con Mercedes Milá, que la juventud no sabe realmente de lo que habla. De este modo, la presentadora podrá seguir demostrando su capacidad para realizar excelente entrevistas, como ya dejó claro en programas inolvidables como 'Buenas noches' o 'Jueves a jueves', entre muchos otros.

Inés Hernand acompañará a Milá

En esta ocasión, Milá no estará sola al frente del formato, ya que estará acompañada de la polifacética Inés Hernand, tal y como ha podido saber en exclusiva FormulaTV. Después de su polémica en plena campaña electoral y la cancelación de 'Gen playz', parecía que la continuidad de la presentadora del Benidorm Fest en el ente público pendía de un hilo. Pero la realidad es que con este formato de Zanskar, la abogada e influencer suma otro proyecto más en La 1 donde también colaborará en el magacín 'La plaza', que se estrena este miércoles 27 de septiembre.