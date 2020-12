¿Quién es quién en el salto temporal de 'Cuéntame cómo pasó' en la temporada 21?

Tras casi 20 años en emisión, 'Cuéntame cómo pasó' sigue generando expectación entre sus seguidores. La ficción ha sabido reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos, sorprendiendo siempre a sus fieles espectadores. La próxima temporada llega cargada de multitud de novedades, entre las que destaca el regreso de la actriz Anna Allen, que volverá a meterse en la piel de Marta Altamira. Todo parece indicar que estará involucrada en las tramas que afectan a Toni (Pablo Rivero), con el que años atrás mantuvo una relación. A esta importante incorporación se suman otros rostros como Lola Baldrich, Jan Cornet, Silvia Abascal, Martxelo Rubio, Paula Morago, Carlos Serrano-Clark, Francisco Reyes y Roger Berruezo.

María, Carlos y Antonio Alcántara en 2020 en 'Cuéntame'

Sin embargo, el cambio más radical afectará a la línea temporal de la serie. Hasta ahora hemos conocido la evolución de los Alcántara siguiendo un orden cronológico, pero en los nuevos episodios viviremos un importante salto temporal. Así pues, la temporada 21 estará ambientada entre el año 1992 y 1993, sin embargo, ante el hecho histórico que estamos viviendo con la pandemia provocada por la COVID-19, los responsables de la serie han querido incorporar esta situación para que forme parte de las nuevas tramas. De este modo, seguiremos disfrutando de las historias de la familia Alcántara desde el año correspondiente siguiendo el orden natural, pero también viajaremos en el tiempo para situarnos en el año 2020 y conocer qué ha sido de ellos y cómo están viviendo la crisis sanitaria.

En las primeras imágenes promocionales de esos nuevos episodios ya hemos podido ver a parte de la familia Alcántara en la actualidad, donde el foco de atención recaerá especialmente en los personajes de María y Carlos. Además, en esas escenas que transcurren en plena pandemia, Herminia (María Galiana) ya no estará con ellos, pues falleció en algún momento entre 1993 y 2020, algo que era de esperar porque, desgraciadamente, nuestra entrañable abuela no es inmortal. Para no perdernos en ese viaje temporal y para que podamos ponerles cara a todos los personajes, desde FormulaTV queremos analizar quién es quién en el salto temporal que vivirá 'Cuéntame' en su temporada número 21.

1 Carlos Hipólito es Carlos Alcántara

Ricardo Gómez y Carlos Hipólito interpretan a Carlos Alcántara en 'Cuéntame'

La temporada 19 de 'Cuéntame' se convertía en un punto de inflexión tras la marcha de Ricardo Gómez, encargado de interpretar a Carlos Alcántara. En la ficción el personaje también se despedía de San Genaro y hacía las maletas para trasladarse a Nueva York e iniciar allí una nueva vida con la compañía de Karina (Elena Rivera) y la pequeña Olivia. Desde entonces, hemos tenido noticia de él a través de comentarios de alguno de los miembros de su familia. Ante la complicada situación sanitaria vivida en 2020, Carlos decide viajar a España para regresar a su barrio y cuidar de su familia. Para dar vida a Carlos en esa versión más adulta han elegido a Carlos Hipólito. La decisión es la más acertada si tenemos en cuenta que el actor lleva siendo la voz de la serie, como Carlos Adulto, desde su estreno en el año 2001. Además, Hipólito cuenta con una larga trayectoria en el mundo de la interpretación y ha formado parte de otras series como 'Desaparecida', 'Guante blanco', 'Caronte' o 'Vis a vis'.

2 Silvia Abascal es María Alcántara

Carmen Climent y Silvia Abascal interpretan a María Alcántara en 'Cuéntame'

Desde que Carmen Climent tomó el relevo de Paula Gallego para encarnar a María Alcántara conocimos una nueva faceta de la benjamina de la familia. Con ese cambio de actriz dejaban atrás una etapa más infantil del personaje, mostrándonos su transición de la adolescencia a la vida adulta. Su relación con Salva (Javier Pereira) y su entrada en la universidad marcaban un nuevo camino para María, que ya demostraba su gusto por la medicina, carrera que empezó a estudiar. En 2020 no solo habrá culminado con éxito sus estudios, también ha logrado encontrar trabajo como médico en un hospital y se encuentra en primera línea combatiendo contra el virus, sufriendo el desgaste físico y emocional por el que han pasado tantos sanitarios. Para interpretar a esa María mucho más madura han elegido a la actriz Silvia Abascal, conocida por participar en series como 'Pepa y Pepe', 'El comisario', 'Acusados' o 'La catedral del mar', entre otras.

3 Jan Cornet es Santi

Víctor Garrido y Jan Cornet interpretan a Santi en 'Cuéntame'

Quienes también habrán crecido en el año 2020 y habrán dejado atrás la niñez y la adolescencia son los nietos de Mercedes y Antonio. Toni Alcántara ha sido quien más ha hecho crecer la familia, primero con la llegada de Santi (Víctor Garrido), resultado de su relación con Juana (Cristina Alcázar) y del que hemos podido disfrutar más asiduamente en las últimas temporadas. Posteriormente, se convirtió en padre por segunda vez tras el nacimiento de la pequeña Sol, fruto de su matrimonio con Deborah (Paloma Bloyd). Sin embargo, parece que el primogénito de Toni será quien más protagonismo tenga en esas imágenes que trasladarán a la familia hasta el año 2020. Interpretando esa versión adulta de Santi podremos ver al actor Jan Cornet, conocido por participar en diversas series televisivas como 'Motivos personales', 'Hay alguien ahí', 'El barco' o, más recientemente, 'Estoy vivo'.

4 Borja Fano es Oriol

Javier Lorenzo y Borja Fano interpretan a Oriol en 'Cuéntame'

Fruto de la relación entre Inés (Irene Visedo) y Eugenio (Pere Ponce) nació Oriol, el primer nieto de Mercedes y Antonio. Durante muchas temporadas no pudimos disfrutar de su presencia en pantalla porque pasó gran parte de su infancia viviendo con su padre hasta que Eugenio falleció. Sin embargo, en las últimas temporadas el personaje ha ido ganando mayor peso, sobre todo desde que dio el paso a la adolescencia y han podido incluirle en tramas más importantes. Desde hace varias temporadas el responsable de dar vida al hijo de Inés es el actor Javier Lorenzo, quien ha ido creciendo al mismo tiempo que su personaje. Para encarnar este papel en el año 2020 han seleccionado al actor Borja Fano, quizá uno de los rostros menos conocidos por los espectadores. De hecho, Fano destaca más por su trayectoria teatral, tanto por su labor como actor como por la de autor.

5 Ana Duato e Imanol Arias como Merche y Antonio

Los Mercedes y Antonio de 2020 en 'Cuéntame'

Una de las grandes incógnitas de ese viaje al futuro es conocer cómo están Antonio y Merche e incluso saber si han logrado sobrevivir hasta la actualidad. Según las primeras imágenes, ambos continúan con vida, pero, como era de esperar y siguiendo la lógica, el tiempo ha pasado para ellos y en 2020 son nonagenarios. Para interpretar esa versión más anciana de los personajes de Imanol Arias y Ana Duato han decidido prescindir de otros actores de mayor edad. De esta forma, desde el Grupo Ganga, responsable principal de la serie, han optado por hacer uso del maquillaje para caracterizar a los dos intérpretes originales y hacer que parezca que han envejecido con el paso del tiempo. A esa caracterización con extra de arrugas y canas también ayudará una interpretación acorde con la edad.