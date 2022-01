Ante sus más de veintisiete millones de seguidores, Naim Darrechi desplegaba su discurso antivacuna en Tik Tok. Parece que el joven no ha aprendido nada desde que confesó que engañaba a las mujeres con las que se acostaba para mantener relaciones sexuales sin protección. Ahora, sus desafortunadas palabras han girado en torno al Covid-19 y a la vacunación: "Eso no te cura de nada", decía sin ningún tipo de pudor.

Naim Darrechi

'Todo es mentira' optó por desmontar su discurso con la mejor de las armas ante las mentiras y la desinformación: los datos. El Ministerio de Sanidad informó de que "el 70% de los ingresados en la UCI no tienen pauta administrada", aunque Darrechi parece no haberse enterado. "Si yo hubiera hecho presión, nadie se hubiera vacunado", decía muy convencido."Vosotros os habéis vacunado para entrar a los sitios", cuestionaba. Sin embargo, el pasaporte Covid solo ha estado vigente en trece comunidades autónomas durante dos meses.

El influencer también se atrevió a cuestionar la eficacia de las vacunas: "La vacunación se está estudiando aún, no hay ninguna efectividad, no hay nada realmente". Y no solo eso, sino que continuó alimentando el discurso antivacuna: "Tú, vacunado, y yo, no vacunado, contagiamos lo mismo", afirmó. 'Todo es mentira' citó un estudio de la Agencia de Salud Pública de Reino Unido, que asegura que los vacunados contagian doce veces menos.

¿Todo vale en redes sociales?

Los colaboradores del programa de Risto Mejide' mostraron su repulsa ante el discurso de Darrechi. Celia Villalobos mostró su incomprensión ante los que "siguen siguiendo a este animal" después del anterior escándalo. Javi Gómez desveló una de la clave de estas retóricas: "Los antivacunas, o los pobres ignorantes como este chico, se envuelven, porque ahora funciona en dos conceptos: la libertad y la rebeldía", explicaba. Los colaboradores pidieron la regulación de los contenidos en las redes sociales: "Este señor no tiene derecho a dar ese mensaje", decía Villalobos.