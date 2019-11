Mila Ximénez se enfrenta a Estela Grande en 'GH VIP 7': "Tú y yo no nos aguantamos hace tiempo"

La noche del martes 26 de noviembre, Mediaset emitió una nueva gala de 'GH VIP 7' en la que se mostraron imágenes de la evidente ruptura entre los concursantes dentro de la casa, protagonizada principalmente por Alba Carrillo y Mila Ximénez. Esta última, de hecho, aprovechó un momento de la gala del domingo para hablar con Estela Grande, con quien quiso dejar las cosas claras sobre su relación mutua.

Mila Ximénez y Estela Grande se enfrentan en 'GH VIP 7'

"Cuando haga un guiño humorístico, haz tú uno nuevo, porque si no, te resta personalidad", comentó Ximénez, con cierto sarcasmo, ante lo que Estela le dio las gracias por su consejo. "Si las sueltas, suéltalas enteras", la animó Grande, ante lo que Mila se lanzó a sincerarse con ella. "Tú y yo no nos aguantamos hace tiempo y creo que está bien que lo dejemos claro", reconoció la colaboradora de 'Sálvame'. "A lo mejor no me aguantabas tú, porque yo a ti te aguantaba perfectamente", replicó entonces Estela, quien le echó en cara que acudiera a buscar su apoyo en algunos momentos.

"Pensé que lo hacías de verdad. No sabía que era mentira", añadió Grande, antes de señalar que "te tengo mucho cariño" y confesar que se había quedado "muerta" ante las palabras de Ximénez. "Yo también me quedo muerta porque he visto reaciones tuyas que no me han gustado", replicó la aludida. "A partir de hoy, se ha acabado el 'te quiero' y el 'no te quiero'. El 'te quiero' se demuestra, no se dice", echó en cara Mila, tajante, ante lo que Estela cuestionó si le había "hecho pasar un solo minuto infernal". "Creo que el buen rollo se está acabando", admitió Ximénez.

"Las cosas están cambiando"

"Lo de que el 'te quiero' se demuestra, creo que lo hemos hecho", intervino entonces Alba Carrillo. "Hoy me he dado las cuenta de que las cosas están cambiando. Igual es por mi parte", declaró entonces Mila, quien admitió que "no quiero irme mal con vosotras", convencida de su expulsión, ante lo que se ganó un duro reproche por parte de Estela. "Creo que estás confundida, porque nosotras hemos dado muchísimo más por ti que otras personas", estalló la concursante, quien subrayó lo mucho que tanto Carrillo como Noemí se habían "matado" por Ximénez.

"Hoy me he sentido absolutamente fuera", reconoció por su parte la aludida, después de señalar que "cuando quiero a alguien, lo defiendo de corazón". Unas palabras que no gustaron nada a Estela que, tras agradecerle a su compañera su sinceridad, habló del tema con Carrillo, en el jardín. "¿Qué hay que hacer aquí para demostrar que estas con la gente?", cuestionó la concursante, dolida porque Mila se hubiera sincerado con ella "con esa insensibilidad". Una discusión que creció durante la gala del martes, tras la cual ambas concursantes decidieron firmar la paz con un sentido abrazo.