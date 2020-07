Miri ('MasterChef 5') reaparece totalmente cambiada: "Lo que he construido se había derrumbado"

Miri se convirtió en una de las protagonistas indiscutibles de la quinta edición de 'MasterChef', tanto por alcanzar el programa final como por la relación entablada con Jorge Brazález, que nutrió al programa de su siempre ansiado enfoque romántico. Tres años después, la joven barcelonesa ha retenido la atención del público gracias a su presencia en las redes sociales, que durante las últimas semanas se ha visto frustrada debido a un hackeo informático.

Ese ciberataque supuso un duro golpe para la finalista del talent culinario, que, como influencer con más de 260.000 seguidores en Instagram, ha convertido en su profesión compartir su estilo de vida. En su regreso a la red social ha querido compartir cómo ha sobrellevado esta experiencia, que le ha impulsado a cambiar su forma de pensar: "He vuelto, con ganas de más. Con mi cuanta hackeada durante tres semanas, he tenido que replantearme muchas cosas. Los primeros días andaba un poco perdida, “¿Y ahora qué hago?”, pensaba. Mi curro, lo que he estado construyendo hasta día de hoy, mi rutina, se me había derrumbado de un segundo para otro."

"Pero, ¿y qué? Estos días me he dado cuenta de que hay que saber aceptar los cambios, que no debemos aferrarnos a las cosas y que todo lo que viene a tu vida es para algo; pues son aprendizajes que tenemos que ir descifrando. Parece muy fácil escribir esto una vez he recuperado la cuenta, pero realmente es como me lo he tomado," asegura la catalana, que reconoce que la presencia digital tiene luces y sombras: "Instagram es una herramienta de doble filo, pues por un lado ayuda a llegar a un montón de gente y por otro aumenta y aumenta el ego de las personas (el mío el primero). Pero vamos a intentar sacar el máximo partido de esta red, porque es maravilloso poder llegar a tanta gente y creo que muchos de vosotros aprenderéis técnicas para empezar a vivir más en paz."

Una nueva pasión

Durante ese tiempo que se ha visto privada de llevar a cabo su profesión, ha aprovechado para aplicar las enseñanzas del yoga que ha aprendido durante la cuarentena. "Estoy en un proceso maravilloso donde mi vida ha cogido un sentido distinto. Vivo más en paz. Todos tenemos las herramientas para vivir mejor, tenemos todo lo necesario para llegar a conectar más con nuestro interior, y os aseguro que cuando consigues estar un poco más conectado, lo ves todo de otro color. Así que, creo que el universo no me ha devuelto mi cuenta de Instagram así porque sí," apunta Miri, señalando cuál será su renovado cometido: "Creo que mi tarea esta vez, es utilizar esta plataforma para compartir con vosotros (además de lo que hacía antes) todo el proceso espiritual que estoy pasando, y todo lo que estoy aprendiendo para ayudaros a que no solo viváis de una manera más sana a través de la comida, sino también a través del control de la mente."