La vuelta a la rutina tras el punte del Pilar llevó a las cadenas de televisión a continuar con sus habituales parrillas. Telecinco contó con la visita de Isabel Díaz Ayuso a 'El programa de Ana Rosa', donde no perdió la oportunidad de hacer balance de su gestión política en la Comunidad de Madrid. Asimismo, se posicionó en contra de la "censura" que Instagram aplicó a una instantánea que compartió desde la Plaza de Toros de Las Ventas.

Imagen censurada de Isabel Díaz Ayuso

Al filo de las 09:50h, Ana Rosa Quintana comentó lo que había ocurrido en la red social, visiblemente extrañada, aunque intentándose mantener neutral ante un tema tan polémico como es la tauromaquia. Con la imagen sobreimpresionada en pantalla, Ayuso confirmó que una de las razones que Instagram alegó fue mostrar "violencia extrema", sin embargo, la fotografía no mostraba a ningún animal: "Imagino que es algo ideológico, los toros son perseguidos", aseveró.

Segundos después, Ana Rosa Quintana mostró a los espectadores otra publicación muy similar que no había sido víctima de la censura: "Esta es reciente, imagino que también me la quitarán porque, como todo el mundo puede ver, es muy violenta", aseveró la Presidenta. Instantes después, la presentadora quiso saber "qué posibilidades tiene para decir 'no me pueden censurar esta foto con un torero'". Precisamente, Ayuso cargó contra el algoritmo y respondió tajante: "La única forma es denunciarlo en los medios de comunicación".

Ayuso se define como "feminista"

Tras alegar que Instagram llega a ser "perjudicial y pernicioso" para las mujeres, a consecuencia de la presencia constante de un canon de belleza femenino, la curiosidad periodística llevó a que Ana Rosa le preguntase si se considera feminista. "Bueno, si el feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley y las oportunidades, por supuesto", aseveró. Segundos después, lanzó un dardo a ciertos partidos de la oposición: "Si es algo profesional para dividirnos o darnos a nosotras una serie de beneficios, no", finalizó.