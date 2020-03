Jorge Javier Vázquez denuncia que un partido político usa vídeos suyos descontextualizados para criticarle

Durante estas semanas, el programa de 'Sálvame' ha entrevistado a diferentes políticos para que comentasen y debatiesen la situación que se está viviendo actualmente en el país debido al Covid-19. Esto no ha sentado muy bien a más de uno, ya que Jorge Javier Vázquez ha aprovechado unos minutos del espacio para denunciar los mensajes políticos que recibió durante el 'Sábado deluxe' del 28 de marzo y que le pusieron "los pelos de punta".

Jorge Javier Vázquez, en 'Sálvame']

Asimismo, el presentador ha descelado que ha sido víctima de un partido político que utiliza vídeos descontextualizados suyos. "Intento por todos los medios jamás nombrar a ese partido; creo que no debemos entrar al juego". A colación, ha querido leer una reflexión de Emilio Lledó en el periódico El País que le ha parecido adecuada para la ocasión: "El ciudadano debe ser capaz de plantearse las preguntas propias de una mente libre. ¿Quién nos dice la verdad? ¿Quién nos engaña? ¿Quién quiere manipularnos?".

"Voy a confiar en la gente que nos gobierna"

Jorge Javier Vázquez está acostumbrado a dar su opinión política abiertamente, pero cree que, dada la situación que se está viviendo con la crisis sanitaria, no es el mejor momento para ello. Por eso, ha manifestado que se va a mantener aséptico, políticamente hablando, mientras que dure la crisis, ya que ahora lo que importa es la salud y el bienestar de todos.

No obstante, ha querido lanzar una última reflexión al respecto: "No se puede es utilizar el coronavirus para cargarnos al Gobierno. Eso no es pedir responsabilidades, sino sentarse de una manera seria y ver qué ha pasado y qué no ha pasado", apostillaba el presentador. "Si lo que estamos esperando es coger munición para empezar una guerra cuando esto acabe, creo que no es el camino adecuado", continuaba Vázquez: "Voy a confiar en la gente que nos está gobernando. Confiemos en que están obrando en buena voluntad y que no quieren exterminar a media humanidad", concluía.