El motivo por el que Roberto Álamo puso su Goya a la venta en Wallapop

Roberto Álamo e Inma Cuesta son buenos amigos en el mundo real y marido y mujer en "El Páramo", la película de Netflix que grabaron juntos y que presentaron el 10 de enero de 2022 en 'El hormiguero'. Los artistas compartieron sus impresiones sobre la ficción, pero, además, ambos destacaron lo duro que puede llegar a ser ganarse la vida como actor. De hecho, Álamo incluso se planteó vender su galardón más querido, un Goya.

Inma Cuesta y Roberto Álamo en 'El Hormiguero'

"Esto no es Hollywood", sentenció Álamo cuando Pablo Motos le preguntó la razón por la que lo primero que mira cuando le ofrecen un papel es su cuenta bancaria. "Lo primero que hago para mantener a mi familia es mirar la cuenta del banco y si me proponen una serie digo: 'Vale, hay que hacerlo. ¿Que es muy floja? Pues da igual, la hago. Si hay gente afortunada que no necesita hacer eso, pues bienvenido sea, pero yo lo necesito hacer", comentó Álamo, a la vez que Inma Cuesta añadía: "Siempre hay momentos en los que no llegan cosas".

El madrileño estuvo, en concreto, nueve meses sin descolgar el teléfono porque no le llegaba ninguna oferta de trabajo. Esta desesperada situación le hizo poner en venta el Goya que ganó como Mejor Actor de Reparto por su papel en "La gran familia española". "He llegado a poner el Goya con un fondo rojo de terciopelo para venderlo en Wallapop", confesó. Después, el actor se enteró de que estaba prohibido vender ese premio, aunque, con él tampoco habría ganado mucho dinero ya que, aunque no quiso decir el precio, sí afirmó que ni siquiera lo vendía por una cantidad excesiva.

Los mayores miedos de Roberto Álamo e Inma Cuesta

La actriz definió "El Páramo" como un "cuento de terror" y esto dio pie a que ambos desvelaran sus mayores miedos. Álamo, por ejemplo, explicó que su mayor terror son los globos. "En un estreno, me encontré con Jorge Sanz y me ofreció un globo, él lo infló, lo explotó y me jodió toda la noche", recordaba el intérprete. Cuesta, por su parte, contó que uno de sus mayores traumas se lo causó el personaje de Freddy Krueger. "Recuerdo que no me podía dormir y aún hoy, la oscuridad me perturba, tengo que dormir con un rayo de luz", confesó la actriz.