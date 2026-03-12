Movistar Plus+ pone fecha a 'Yo siempre a veces', la nueva serie producida por Los Javis

Por Alejandro Rodera |

Movistar Plus+ ha añadido otra ficción original a su catálogo primaveral. A la espera del lanzamiento de 'Por cien millones', la plataforma de Telefónica ha confirmado que 'Yo siempre a veces' será la siguiente producción propia en debutar tan solo un mes después, ya que verá la luz al completo el jueves 23 de abril.

Desde ese momento se podrán ver los seis episodios que componen la producción realizada en colaboración con Suma Content, la productora de Los Javis. No obstante, al estilo de 'Cardo', en este proyecto Javier Calvo y Javier Ambrossi se limitan al apartado de producción, puesto que sus creadoras son Marta Bassols y Marta Loza, quienes han moldeado la historia de una madre soltera que atraviesa serias dificultades para salir adelante en Barcelona.

David Menéndez y Ana Boga en 'Yo siempre a veces'

El personaje principal es Laura, una joven que se quedó embarazada tan solo una semana después de conocer a Rubén. En medio de una vorágine de amor y drogas, se produce ese punto de inflexión que se agrava meses después del nacimiento del bebé, ya que Laura y Rubén emprenden el proceso de separación. Mientras tanto, ella se tiene que encargar casi sola del niño, aunque siempre con un empeño absoluto, pese a que se encuentre en una situación especialmente delicada.

Retrato generacional

Ana Boga y David Menéndez interpretan a la dupla protagonista de esta tragicomedia que, mientras que Bassols, Paco Tous , Belén Ponce de León, María de Medeiros, Diane Guerrero Jordi Vilches completan el elenco., que han trabajado a partir de los guiones de Bassols, Loza y Almudena Monzú.

A lo largo de sus seis episodios, 'Yo siempre a veces' aspira a ser un "retrato generacional honesto y realista sobre las dificultades para madurar en la treintena, atravesado por la precariedad y las expectativas", como se apunta desde Movistar Plus+. Su lanzamiento enriquece una primavera que se iniciará con 'Por cien millones' el 26 de marzo y se redondeará en algún momento de mayo con el estreno de 'Se tiene que morir mucha gente'.