Movistar Plus+ anuncia el mes de estreno de 'Se tiene que morir mucha gente', la serie de Victoria Martín

Victoria Martín se adapta a sí misma en 'Se tiene que morir mucha gente', la versión televisiva de su novela homónima. La humorista ejerce de guionista, productora ejecutiva y directora en esta producción original de Movistar Plus+ que finalmente ha compartido un primer avance, el cual confirma que el estreno tendrá lugar en algún momento del mes de mayo.

El teaser muestra a dos de las protagonistas, Anna Castillo y Macarena García, acudiendo a una consulta médica en la que dejan patidifusa a la doctora. Las dos estrellas comparten elenco con Laura Weissmahr para dar vida a Bárbara, Maca y Elena, tres amigas que se conocen desde el colegio y que, veinte años después, han mantenido su amistad en cierta medida.

Bárbara está frustrada con su vida laboral y comparte piso con Maca, que sigue intentando ganarse la vida como actriz. Por su parte, Elena se quedado embarazada tras casarse con un hombre de sesenta años. Los conflictos de ambas se despliegan a lo largo de seis episodios de una media hora de duración que también han sido dirigidos por Sandra Romero y Nacho Pardo y que cuentan con la producción de Corte y Confección de películas y Living Producciones. El reparto lo completan Sofía Otero, Alba Galocha, Óscar de la Fuente, Ramón Rados y Yunez Chaib.