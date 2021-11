La celebración de los MTV EMAs 2021 dejó una noche plagada de música y emoción, arrojando un ganador por encima de todos los demás: la banda surcoreana BTS se alzó con un total de cinco galardones, convirtiéndose en los Mejores Artistas Pop, Mejores Artistas de K-Pop, Mejor Grupo y siendo seguidos por los Mejores Fans. Por detrás quedó el británico Ed Sheeran con la estatuilla al Mejor Artista y Mejor Canción por su tema "Bad Habbits".

Asimismo, destacable es el galardón que se llevó Lil Nas X: su canción "MONTERO (Call Me By Your Name)" consiguió finalizar la noche como la que iba acompañada del Mejor Vídeo. Por otro lado, digno de mención es el hito que ha conseguido el grupo Måneskin tras su salto al estrellato mundial desde el Festival de Eurovisión 2021: se convirtieron en los Mejores Artistas Rock.

Por primera vez en la historia de los MTV EMA, la organización decidió incluir una categoría: Generation Change Award, donde se reconoció a cinco jóvenes que promueven la consecución por la igualdad, el triunfo del amor, e incluso la lucha contra las políticas anti-LGTBIQ+. La cadena musical premió a fundadores de asociaciones, activistas o fundadoras de revistas con residencia alrededor del mundo.

Mejor Artista

Doja Cat

Ed Sheeran

Justin Bieber

Lady Gaga

Lil Nas X

The Weeknd

Mejor Artista Pop

BTS

Doja Cat

Dua Lipa

Ed Sheeran

Justin Bieber

Olivia Rodrigo

Mejor Canción

Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More

Ed Sheeran - Bad Habits

Justin Bieber - Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon

Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

Olivia Rodrigo – drivers license

The Kid LAROI, Justin Bieber – STAY

Mejor Vídeo

Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More

Ed Sheeran - Bad Habits

Justin Bieber - Peaches ft. Daniel Caesar, Giveon

Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

Normani ft. Cardi B - Wild Side

Taylor Swift – willow

Mejor Colaboración

Black Eyed Peas, Shakira - GIRL LIKE ME

Bruno Mars, Anderson .Paak, Silk Sonic - Leave the Door Open

Doja Cat ft. SZA - Kiss Me More

Lil Nas X, Jack Harlow - INDUSTRY BABY

The Kid LAROI, Justin Bieber – STAY

The Weeknd & Ariana Grande - Save Your Tears (Remix)

Mejor New

Giveon Griff

Olivia Rodrigo

Rauw Alejandro

Saweetie

The Kid LAROI

Mejor Artista Electrónico

Calvin Harris

David Guetta

Joel Corry

Marshmello

Skrillex

Swedish House Mafia

Mejor Artista Rock

Coldplay

Foo Fighters

Imagine Dragons

Kings Of Leon

Måneskin

The Killers

Mejor Artista Alternativo

Halsey

Lorde

Machine Gun Kelly

Twenty One Pilots

WILLOW

YUNGBLUD

Mejor Artista Latino

Bad Bunny

J. Balvin

Maluma

Rauw Alejandro

Rosalía

Shakira

Mejor Artista Hip-Hop

Cardi B

DJ Khaled

Drake

Kanye West

Megan Thee Stallion

Nicki Minaj

Mejor Artista K-Pop

BTS

LISA Monsta X

NCT 127

ROSÉ TWICE

Mejor Grupo

BTS

Imagine Dragons

Jonas Brothers

Little Mix

Måneskin

Silk Sonic

Mejor Push

24KGoldn

Fousheé

girl in red

Griff

JC Stewart

JXDN Latto

Madison Beer

Olivia Rodrigo

Remi Wolf

SAINt JHN

The Kid LAROI

Mejores Fans

Ariana Grande

BLACKPINK

BTS

Justin Bieber

Lady Gaga

Taylor Swift

Mejor Vídeo con Mensaje

Billie Eilish - Your Power

Demi Lovato - Dancing With The Devil

girl in red – Serotonin

H.E.R. - Fight For You

Harry Styles - Treat People With Kindness

Lil Nas X - MONTERO (Call Me By Your Name)

Aitana Ocaña, Mejor Artista Local en España

Los premiados locales más reconocidos

Los fans más acérrimos de los MTV EMAs sabrán que también se premian a los artistas locales que han conseguido triunfar dentro y fuera de sus fronteras. En esta entrega, Aitana Ocaña ha conseguido alzarse con el título de la Mejor Artista Española, gracias a su proyección internacional. Como le ha ocurrido a la catalana, otros intérpretes han hecho lo propio en sus territorios: Bad Bunny (Caribe), Tini (Latinoamérica –Sur–), Sebastián Yatra (Latinoamérica –Centro–), Gjon's Tears (Suiza), Litttle Mix (Reino Unido e Irlanda) y Taylor Swift (Estados Unidos).

· Wizkid - Nigeria

· Ruel - Australia

· Manu Gavassi - Brasil

· Jonny Orlando - Canadá

· Caribe - Bad Bunny

· Amel Bent - Francia

· Badmómzjay - Alemania

· Azahriah - Hungría

· DIVINE - India

· Aka 7even - Italia

· Noa Kirel - Israel

· Sakurazaka46 - Japón

· Aespa - Corea

· Alemán - Latinoamérica (Norte)

· Tini - Latinoamérica (Sur)

· Sebastián Yatra - Latinoamérica (Centro)

· Teeks - Nueva Zelanda

· Tessa - Países nórdicos (Noruega)

· Daria Zawialow - Polonia

· Diogo Piçarra - Portugal

· Max Barskih - Rusia

· JJ Lin - Asia (Singapur)

· Aitana - España

· Gjon's Tears - Suiza

· Litttle Mix - Reino Unido e Irlanda

· Taylor Swift - Estados Unidos