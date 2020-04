Muere la abuela de Cristina Pedroche: "No podemos despedirnos ni velarla"

La pandemia del coronavirus COVID-19 está azotando en nuestro país con gran fuerza. Debido a esta alerta sanitaria, el Gobierno impuso medidas para intentar frenar el contagio masivo entre las que se encuentra el confinamiento o la prohibición de velatorios o entierros con gran número de miembros de la familia. Por ello, en este tiempo es más duro todavía perder a un ser querido ya que sus familiares y amigos no pueden realizarle juntos su último adiós. Es lo que precisamente le ha pasado a Cristina Pedroche, que ha perdido a una de sus abuelas, tal y como ella misma ha confesado en una dura y emotiva publicación en sus redes sociales.

Cristina Pedroche

La colaboradora de 'Zapeando' ha escrito un extenso texto con el que se abre por completo, confesando el duro momento que ella y su familia está atravesando ahora mismo por el triste fallecimiento de su abuela Dominga. "Están siendo días muy duros. Días horribles. Parecen sacados de una pesadilla de la que, no solo quiero, sino que necesito despertar", empezaba diciendo la televisiva, para después contar lo que ha pasado en su familia. "Están falleciendo muchas personas (no solo a causa del virus) y no nos dejan despedirnos de ellos. No nos dejan estar con nuestros familiares, no nos dejan velarles. Darles el último adiós nos hace ser seres humanos. Estar acompañados en el duelo".

Dolor por no estar con su familia

Pedroche transmite así el dolor que ha tenido de no poder despedirse de su abuela Dominga en sus últimos momentos ni tampoco de poder estar junto a su familia velándola y despidiéndose de ella todos juntos; pese a ello, tiene muy claro que lo que debe hacer es quedarse confinada en su hogar. "Sé que la causa por la que todos estamos luchando es más importante y por eso no salgo de casa, por eso no voy a darle un último beso a mi abuela Dominga", añade Pedroche en este emotivo texto en el que posiblemente muchos de sus seguidores se han visto totalmente identificados y es que son miles las muertes que se están produciendo diariamente en nuestro país.

Por último, Pedroche ha querido mandar un abrazo a su tías tías Chule y Ángela y a sus primeros Iván, Dani, Edu, Angelines, Cristi y Vanesa, lo ha hecho recordando que cuando toda la pesadilla derivada del coronavirus termine, con ellos podrá contar pero con su abuela no. "A ellos ya se lo daré cuando podamos volver a salir. A ti abuela, ya no podré, pero sé que estarás con tu hermanita", ha añadido la presentadora de televisión antes de explicar la imagen que acompañada a este duro y emotivo texto. "Este corazón es mi forma de velar a los que ya no están. Muchísimo ánimo a todos los familiares que estáis pasando por esta situación de no poder despediros de vuestros seres queridos. No estáis solos. Estamos todos juntos", ha concluido Pedroche en Instagram.